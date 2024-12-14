四成員已抵台 先遣團上機前才拿到簽證

雙城論壇下周二登場，上海方四名先遣工作團昨由上海台辦副主任李驍東率隊抵達，今天另一支先遣團也將會合，勘查相關行程、住宿飯店和會場。北市警局局長李西河說，將設「表達意見區」，歡迎、抗議都可表達，也讓進來的貴賓不受干擾。

國民黨北市議員秦慧珠指出，昨天來台的先遣團直到前天下午都還沒拿到簽證。北市府表示，陸方人員來台需要許可證，前晚回報許可證核發九十一人。等於是直到上飛機前的最後一刻才拿到簽證。

北市府表示，上海團分七團陸續來台，主團十六日抵台北，並市政參訪台北大巨蛋、貓空、廣慈衛福大樓、北藝等地。

「這次的雙城論壇最緊張。」秦慧珠昨在議會警政衛生委員會關心雙城論壇維安，詢問警方如何因應。李西河說，上海團從松山機場抵台，警方已協調規畫勤務，周日再盤點，希望採柔性，不要有火花。

秦慧珠追問若有人刻意製造衝突怎麼辦？李西河說，會用經驗智慧來處理，中央也支援警力維安，包括機場。

原本要參加台北雙城論壇的上海市台辦新任主任金梅今年九月十日才到任，她被祭旗無法來台。金梅此前為上海浦東新區區委常委、上海國際旅遊度假區管委會黨組書記，並曾長期在上海交通大學履職。金梅現年五十三歲，二○一六年十二月，任上海浦東新區區委常委、統戰部長。