聽新聞
0:00 / 0:00

學者：外交受制 對陸報復

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
雙城論壇十七日登場，不少陸方人員及隨團陸媒記者遭陸委會「封殺」。 （本報資料照片）
雙城論壇十七日登場，不少陸方人員及隨團陸媒記者遭陸委會「封殺」。 （本報資料照片）

雙城論壇十七日登場，不少陸方人員及隨團陸媒記者遭陸委會「封殺」。學者認為，賴政府覺得兩岸關係和外交空間受制於中共當局，所以在能控制的範圍施予小小的報復；而另一目的，也在緩解綠營內部的反對壓力。

政治大學外交系教授黃奎博表示，歷年來由上海方面送來的團員名單，沒有被我中央政府選擇性剔除某些團員的前例，今年的情況非常可能是雙城論壇十五年來的首例。

黃奎博表示，大陸台辦人員過去被馬政府、蔡政府核准來台，若今年被賴政府拒絕發給入台證，只能說主因是賴政府覺得兩岸關係和外交空間，處處受制於中共當局，所以在能控制的範圍施予小小的「報復」。

黃奎博說，以前台北市府大陸事務小組的人員可悉數前往上海執行相關公務，現雙城論壇陸方擬來台的台辦人員受阻，未來若中共當局不採取同等報復措施，仍然准許北市府負責大陸事務的高階官員赴陸，不知賴政府將如何看待。

黃奎博說，若考慮到上海方的隨團記者也被陸委會拒絕入境，更顯示賴政府對於兩岸地方事務性交流沒有信心，也對台灣社會的優勢和民主韌性的信心不高。

東吳大學政治系副教授左宜恩稱，這些未審核過的人士是否有國安疑慮或是其他考量，只有做出決定的陸委會才知原委。陸委會有條件同意雙城論壇舉辦後，來自執政黨民代跟部分人士的壓力，應該也讓陸委會如坐針氈。

左宜恩指出，藉由不核准部分人士來台，一方面可以彰顯陸委會對於台北市舉辦雙城論壇是否成功，仍具有一定影響力，另方面也能稍微緩解反對舉辦論壇人士的政治壓力。

陸委會 雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇陸方人員被卡 趙少康：紅共哪比得上綠共

台辦副主任帶隊雙城論壇先踩點 2上海先遣團今明先後抵台北

台學者：邀請習近平是罕見起手式 符合川普作風

封殺上海台辦主任？陸委會：抗議「懲獨22條」

相關新聞

雙城論壇 上海團11人遭封殺

台北上海城市論壇邁入第十五年，陸委會首次封殺來訪成員，包括上海市台辦主任金梅和媒體記者共十一人遭剔除、無法來台。陸委會則...

設下路障！賴政府的政治盤算 抗陸、打蔣、安撫綠「一魚三吃」

賴政府在雙城論壇設下路障，不外乎三個政治考量，首先是針對大陸長期對台壓迫的反制；其次，不對陸方要求照單全收，能安撫綠營內...

冷眼集／賴政府封殺陸媒 毀言論自由神主牌

雙城論壇風波不斷，面對綠營施壓，台北市長蔣萬安上周五在議會總質詢批「那你要陸委會不要核准啊，民進黨要戒嚴了嗎？要封殺言論...

學者：外交受制 對陸報復

雙城論壇十七日登場，不少陸方人員及隨團陸媒記者遭陸委會「封殺」。學者認為，賴政府覺得兩岸關係和外交空間受制於中共當局，所...

四成員已抵台 先遣團上機前才拿到簽證

雙城論壇下周二登場，上海方四名先遣工作團昨由上海台辦副主任李驍東率隊抵達，今天另一支先遣團也將會合，勘查相關行程、住宿飯...

陸委會封殺令 郝龍斌：我方小鼻子小眼睛

陸委會「封殺」參與雙城論壇的上海市台辦主任金梅及九位陸媒記者來台。台北市前市長郝龍斌昨表示，我方小鼻子小眼睛，就是不希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。