學者：外交受制 對陸報復

雙城論壇十七日登場，不少陸方人員及隨團陸媒記者遭陸委會「封殺」。學者認為，賴政府覺得兩岸關係和外交空間受制於中共當局，所以在能控制的範圍施予小小的報復；而另一目的，也在緩解綠營內部的反對壓力。

政治大學外交系教授黃奎博表示，歷年來由上海方面送來的團員名單，沒有被我中央政府選擇性剔除某些團員的前例，今年的情況非常可能是雙城論壇十五年來的首例。

黃奎博表示，大陸台辦人員過去被馬政府、蔡政府核准來台，若今年被賴政府拒絕發給入台證，只能說主因是賴政府覺得兩岸關係和外交空間，處處受制於中共當局，所以在能控制的範圍施予小小的「報復」。

黃奎博說，以前台北市府大陸事務小組的人員可悉數前往上海執行相關公務，現雙城論壇陸方擬來台的台辦人員受阻，未來若中共當局不採取同等報復措施，仍然准許北市府負責大陸事務的高階官員赴陸，不知賴政府將如何看待。

黃奎博說，若考慮到上海方的隨團記者也被陸委會拒絕入境，更顯示賴政府對於兩岸地方事務性交流沒有信心，也對台灣社會的優勢和民主韌性的信心不高。

東吳大學政治系副教授左宜恩稱，這些未審核過的人士是否有國安疑慮或是其他考量，只有做出決定的陸委會才知原委。陸委會有條件同意雙城論壇舉辦後，來自執政黨民代跟部分人士的壓力，應該也讓陸委會如坐針氈。

左宜恩指出，藉由不核准部分人士來台，一方面可以彰顯陸委會對於台北市舉辦雙城論壇是否成功，仍具有一定影響力，另方面也能稍微緩解反對舉辦論壇人士的政治壓力。