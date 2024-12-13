籲陸擱置政治爭議 羅文嘉：恢復海基、海協制度性協商

海基會秘書長羅文嘉13日在主持背景說明會，回應雙城論壇議題時，提到兩岸交流應回到海基會、海協會兩會的制度性協商機制，這樣才是光明大道。他認為，陸方要求我接受「一個中國」的前提，只是在意政治目的而非交流，所謂「九二共識」也沒有中華民國的存在，強調當年辜汪會談的基礎不是「九二共識」，而是「擱置（政治）爭議」。

羅文嘉13日主持海基會背景說明會，他就台北上海雙城論壇、兩岸兩會如何恢復交流、九二共識、一貫道親赴陸失聯等議題表態。

就兩岸交流，羅文嘉說，兩岸過去完全不往來，但有很多問題還是會發生，必須解決，所以直到開放探親，海基會、海協會成立，雙方願意「擱置政治爭議」，務實解決非政治性的事務性議題，所以才會有海基、海協兩會簽訂制度性往來以及二十幾項相關協議，很多協議目前都還在進行中。

羅文嘉認為，2016年後，大陸因政治原因切斷了海基會、海協會往來機制，一直都沒有恢復，如果陸方真的重視兩岸交流，願意解決兩岸交流帶來的所有問題，應回到兩會的制度性機制、恢復簽署的協議執行，「這應該是最好的方式」，是法律授權、光明正大的交流，許多「個案問題」都能迎刃而解，但陸方持續發出訊息說，除非我方接受「一個中國」這種政治前提，顯示他們在意的是政治目的。

就媒體提問，兩岸對「九二共識」，和陸方政治前提的看法差異，羅文嘉說，大陸如今對「九二共識」的完整闡述用語，是體現「一個中國原則」的「九二共識」，不是「一個中國各自表述」的「九二共識」。

羅文嘉進一步說，中國大陸對外的正式發言中，有所謂「一個中國」三段論，一是「世界上只有一個中國」，二是「中華人民共和國是中國的唯一合法代表」，三是「台灣是中國的一部分」，這三段是一整套的，所以陸方所說的「九二共識」，並沒有中華民國的存在。

因此，羅文嘉強調，我方不可能放棄中華民國主權立場，陸方不能沒有共識，卻硬要加上一段傷害我國家主權的結論，然後再變成共識。

他說，當年辜汪會談的基礎不是「九二共識」，而是「擱置（政治）爭議」，建議雙方應該從哪裡斷，就從哪裡開始補，從沒有共識、擱置爭議開始，繼續談，直到找出共識，這才是務實的做法，如果要真正的交流，就從海基會、海協會兩會制度性協商機制恢復開始，這才是光明大道。