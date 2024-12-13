雙城論壇訪團未全團核准 國民黨：封殺新聞自由

國民黨今天表示，台北上海雙城論壇即將舉行，陸委會也決議放行，可見陸委會明知道雙城論壇有助兩岸善意交流，卻讓原要隨團的上海市台辦主任金梅及9名陸媒記者直接審核未過，亦未通知原因，簡直就是「封殺新聞自由」。

雙城論壇將於17日舉辦，上海台辦主任金梅與9名陸媒申請來台審核未過。陸委會回應，國台辦推出「懲獨22條」等不友善行為，必須嚴審對岸涉台官員來台，藉此表達抗議與不滿。

國民黨今天透過臉書表示，中華民國歷經民主化，早已將新聞自由深入社會的血液，更是台灣的驕傲，本來有機會在中共面前展現民主自由的一面，然而陸委會過去口口聲聲強調「對等交流」，卻封殺大陸媒體，簡直是邏輯矛盾，總統賴清德讓陸委會淪為「綠委會」是自甘墮落，封殺新聞自由是丟盡台灣人的臉。

國民黨指出，此次事件已讓人發現賴政府2大問題，首先是賴總統不信任台灣民主韌性，過去雙城論壇，對岸也開放不同色彩媒體採訪，若去年台北市去上海沒有被「封殺」，今年上海市來卻要名單審核，台灣「新聞自由」何在，台灣自豪的民主韌性何在。

國民黨表示，第二是不願對等交流，賴總統刻意製造兩岸對立。雙城論壇立意是讓雙邊城市能友善交流城市治理經驗，過去對岸從未封殺台灣媒體，如今台灣無故封殺陸媒，若未來對岸封殺友綠媒體，台灣又有何立場。

前台北市長郝龍斌也在臉書發文說，陸委會說軍演狀況惡劣，不排除延後或者停辦雙城論壇，結果「根本沒有軍演這回事」，民進黨用軍演做抗中保台大內宣，甚至用軍演給雙城論壇設路障企圖明顯。

郝龍斌指出，美國總統當選人川普跟大陸國家主席習近平都要見面交流，川普說「不光只跟友好者交流，競爭者更要交流」；用任何理由阻礙交流，阻礙雙城論壇，讓大陸人不能來台灣，除了凸顯台灣無信心外，沒有任何好處。