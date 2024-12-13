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一貫道3人赴陸失聯2個月 羅文嘉喊話蔣萬安：比雙城論壇重要

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
海基會祕書長羅文嘉13日主持背景說明會。記者林俊良／攝影
海基會祕書長羅文嘉13日主持背景說明會。記者林俊良／攝影

海基會秘書長羅文嘉13日主持背景說明會，就雙城論壇、兩岸兩會機制等議題表態。他提到，有三名一貫道道親，10月上旬赴陸廣東省中山市被補，至今快兩個月了還沒有任何消息，這比雙城論壇更重要，呼籲台北市長蔣萬安可在雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。

背景說明會上，有媒體問及美國外交政策全國委員會近日訪台，6日下午造訪海基會一事，羅文嘉說，因是閉門會談，不便轉述內容，但他接著稱，就這段期間的交流，想要提醒台北市、新北市長和各界，上月有三位一貫道道親，赴陸廣東省中山市，被不知道陸方哪一個單位逮捕了，已經快兩個月沒有任何消息，透過各種管道也沒有任何回覆。

羅文嘉說，這三位都是年齡七、八十歲左右的長者，不是去從事政治行為，都是一貫道道親，在民宅讀四書五經，認為台灣各界應該多關心這個事件，「我認為比雙城論壇更重要更有意義」。

因此，羅文嘉還呼籲，蔣萬安可在雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆，盡速恢復他們的人身自由，讓他們平安回到台灣。

會後羅文嘉補充，海基會有發函給大陸海協會，但未收到回覆，也有透過兩岸相關協議管道詢問，目前也尋求律師協助。

據此，同場說明會上，對於馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，政府用赴陸旅遊橙色警示恐嚇國人，羅文嘉說，一貫道道親的失聯等都是真實存在的，在大陸進行旅遊、工作和求學，確實充滿不確定性，所以不知道他（蕭旭岑）的根據何來。

羅文嘉 蔣萬安 雙城論壇

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