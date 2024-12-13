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影／羅文嘉喊話蔣萬安 藉雙城論壇籲陸放3名一貫道道親

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
海基會秘書長羅文嘉今天引用外媒報導指出，中共對台灣年輕人「入島、入戶、入腦、入心」的統戰口號。記者林俊良／攝影
海基會秘書長羅文嘉今天引用外媒報導指出，中共對台灣年輕人「入島、入戶、入腦、入心」的統戰口號。記者林俊良／攝影

台北、上海雙城論壇即將於本月17日舉辦，海基會秘書長羅文嘉今天指出，有3名台灣籍一貫道道親10月上旬赴中國廣東省中山市進行宗教活動遭捕，至今音訊全無、下落不明。他提醒台北市長蔣萬安應該多關注這類事情，「比雙城論壇還重要」。同時，他也向蔣萬安喊話指出，希望蔣萬安能利用雙城論壇期間，向中共提及此事，給相關家屬答覆，釋放3人回台。

關於3名台灣籍一貫道道親在公安闖入位於廣東中山市一處民宅時遭到逮捕，至今音訊全無，海基會發函給中國海協會，但未收到回覆；另外，也透過兩岸相關協議管道詢問，也沒收到任何回應，目前已提供中國律師協助。羅文嘉指出，被抓捕的道親都是7、80歲的長輩，他們去中國只是去讀四書五經，「應該多關心一下這類事情，這比雙城論壇更重要。」

羅文嘉下午在海基會表示，要提醒台北、新北市長，有3位一貫道道親在中國被逮捕，到現在沒有消息，海基會透過各種管道也沒得到任何回覆。羅文嘉也表示，如果蔣萬安聽到這樣的消息，是否可透過雙城論壇向中國提及此事？盼能給予家屬答覆，也希望能盡速恢復其人身自由，讓他們回到台灣。

海基會 羅文嘉 蔣萬安 雙城論壇

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