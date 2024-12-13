雙城上海團16日前全抵台 維安緊張警方將設「表達意見區」

雙城論壇將於17日正式登場，上海團成員將分成7個團陸續在16日前抵達台北。台北市議員秦慧珠下午在議會警政衛生委員會關心雙城論壇維安問題，台北市警察局長李西河指出，從今天起，陸續有踩線團、先遣團等7個團陸續在 16日前來台北市，勤務會規畫好，將採柔性，希望不要有火花，並劃設表達意見區。

李西河指出，上海團會從松山機場抵台，住在台北晶華酒店，在圓山飯店舉行歡迎宴，還有市政參訪行程，警方已經協調規畫好勤務，周日再做盤點一次，希望採柔性，不要有火花，今天先有一個先遣團來場勘，之後陸續來。

至於有沒有抗議的情資？ 已經做規畫，會有來歡迎的、有來抗議的情資，都會讓他們表達，並劃設表達意見區。會讓雙方各自表述，也讓進來的貴賓不受干擾。

秦慧珠認為，這次的雙城論壇最緊張，李西河指出，都會保護秩序，讓雙城論壇能順利。秦慧珠追問，若有人刻意製造衝突怎麼辦？李西河說，會用經驗智慧來處理，中央也有支援警力維安，包括機場。

另外，據了解，今明兩天都會有先遣團來台，先行場勘，上午上海方有4人抵台，明天也有規模較大先遣團來台人數約有20多人，是針對雙城論壇兩天的行程，市政參訪、論壇會場、飯店等先踩點，包含台北大巨蛋、貓空地區、廣慈博愛園區、北藝、北流都是考察行程，先遣團也會先來踩點。