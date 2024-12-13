雙城論壇上海方名單被卡 海基會羅文嘉籲停軍演釋善意

對於雙城論壇上海方名單被卡，海基會秘書長羅文嘉13日表示，如果陸方認為雙城論壇很重要，就請停止軍機艦繞台，五天或一周也好，也希望台北市府、蔣萬安市長能夠向陸方轉達。

羅文嘉13日主持海基會背景說明會，他就台北上海雙城論壇、兩岸兩會如何恢復交流、九二共識、一貫道親赴陸失聯等議題表態。

就雙城論壇舉辦在即，但傳出上海市台辦新任主任金梅及上海媒體團遭審核不過，陸委會稱是因大陸發布「懲獨22條」影響兩岸正常交流，所以嚴審中共涉台系統重要官員來台。羅文嘉首先表示，陸委會已有說明，海基會按照陸委會的政策決定來執行兩岸相關業務。

但他接著話鋒一轉，主動談到有關兩岸交流的問題。羅文嘉稱，兩岸過去完全不往來，但有很多問題還是會發生，必須解決，所以直到開放探親，海基會、海協會成立，雙方願意「擱置政治爭議」，務實解決非政治性的事務性議題，所以才會有海基、海協兩會簽訂制度性往來以及二十幾項相關協議，很多協議目前都還在進行中。

羅文嘉強調，2016年後，大陸因政治原因切斷了海基會、海協會往來機制，一直都沒有恢復，如果真的重視兩岸交流，願意解決兩岸交流帶來的所有問題，應回到兩會的制度性機制，「這應該是最好的方式」，但陸方持續發出訊息說，除非我方接受「一個中國」這種政治前提，顯示他們在意的是政治目的而非真正的交流。

羅文嘉接著表示，2022年以來，共軍機艦持續擾台，幾乎沒有一天不間斷，另一手卻說要交流交心，中共對台統戰部門的正式用語還說要「入島、入戶、入腦、入心」，這樣一手刀槍棍棒威脅恐嚇，一手鮮花水果說交心交流，「你相信嗎？」他強調，「台灣人很善良，但我覺得台灣人也沒有這麼傻」。

因此，對於上海台辦主任可能是首次遭封殺，不得來台參加雙城論壇，羅文嘉說，最好的方式，我建議中共在雙城論壇期間，如果認為很重要，從2022年以來沒有停斷的軍機艦干擾，是否能停止個五天、停止一個禮拜。

羅文嘉說，他最大的善意，就是中共宣布放棄對台動用武力，再來就是停止跨越海峽中線的各種干擾，其次，若很在乎雙城論壇，可以停止一個禮拜的軍機艦擾台。

對於大陸國防部今早在回應涉軍問題時，仍無證實軍演訊息，以及我國防部說，參謀總長梅家樹通令解除各級應變中心開設。羅文嘉說，近日確實有90幾艘船隻出現在相關海域，共軍機艦越過台灣海峽自2022年以來已經成為常態化，隨時可能宣布「利劍ABCD等更大規模的軍演」，所以一方面說交流，一方面說恐嚇，這是矛盾的，認為大陸國防部說法並非善意，「如果你要作假也做得真低眼，你要表演表演的真一點」，例如停止一個禮拜，「至少台灣人民會覺得你很像有幾分心意」。