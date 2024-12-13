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雙城論壇陸方人員被卡 趙少康：紅共哪比得上綠共

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北上海雙城論壇17日正式登場，陸方人員卻遭陸委會封殺。資深媒體人趙少康質疑，到底誰是共產黨。圖／聯合報系資料照片
台北上海雙城論壇17日正式登場，陸方人員卻遭陸委會封殺。資深媒體人趙少康質疑，到底誰是共產黨。圖／聯合報系資料照片

台北上海雙城論壇17日正式登場，陸方人員卻遭陸委會封殺。資深媒體人趙少康質疑，到底誰是共產黨，找不到藉口卡雙城論壇，粗暴封殺隨團記者到台採訪，難怪民進黨被說是「綠共」，限制記者採訪，「紅共怎麼比得上綠共」。

趙少康說，「台北上海雙城論壇」今年是第15屆，因為中央的掣肘，也是辦得最難看的一屆。賴清德政府大街放話、小巷核准，又在最後一刻下陰招，居然不讓上海市代表團的市台辦主任金梅以及9位隨團的大陸記者來台，到底誰才是共產黨？

趙少康表示，今年雙城論壇輪到在台北舉辦，一拖再拖，好不容易要在17日登場，陸委會先是放話警告要兩岸氣氛好才會核准，原則通過了，又在昨天晚上通知台北市政府，拒絕上海媒體、新任市台辦主任來台，審核過程充滿惡意與不友善，兩岸氣氛不好，是誰的責任？

趙少康指出，賴政府不斷營造大陸對台灣充滿惡意的氛圍，除了對內宣傳中共發動史上最大的「假軍演」，直接被美國戳破，就是想為阻撓雙城論壇鋪陳，但是共軍的例行性演訓也已經在昨天結束了，就算找不到藉口卡雙城論壇了，還是粗暴地封殺隨團記者到台灣採訪。

趙少康批，難怪民進黨被說是「綠共」，查水表箝制人民言論、為了鞏固政權關媒體、限制記者採訪，「紅共怎麼比得上綠共」。

趙少康總結，雙城論壇已經辦了14屆，市台辦主任隨團早就是慣例，民進黨小鼻子小眼睛，今年突然卡市台辦主任來開會，也就是想刷刷存在感，展現一下雙少數政府的官威，更不能讓台北市政府太順風順水，格局之小，果然是賴清德的作風。

共產黨 民進黨 趙少康 雙城論壇

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