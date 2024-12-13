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台辦副主任帶隊雙城論壇先踩點 2上海先遣團今明先後抵台北
雙城論壇將於17日正式登場，因上海團來台灣需要許可證，許可證核發91位。另外，據指出，今明兩天各有一組上海團小規模先遣工作團抵達台北市。據指出，今天抵台先遣團共4人，由獲准來台參加雙城論壇、持有工作證的一位台辦副主任帶隊。
另外，明天有另一組工作團人員到台北，但人數不會太多，僅是針對雙城論壇兩天的行程，市政參訪、論壇會場、飯店等先踩點，兩團先遣團原則上以工作人員為主，人數不會超過10人。
知情人士表示，這次雙城論壇，102人團中，除了副市長，原本還有台辦主任金梅，以及2位副主任，但陸委會只准了其中一位副主任來台，上海訪團預計共91人來台。
由於上海主團將在下周一16日會抵達台北，並做市政參訪，地點包括台北市大巨蛋；今明兩天先前抵達的2先遣團會先把主團的參訪路線全部走一遍，並進行場勘。
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