雙城論壇傳訪團未全團核准 上海台辦金梅對台事務熟悉

台北上海雙城論壇將於17日舉行，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，但據指出原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接審核不過，陸委會也未通知理由。截至目前為止，上海台辦尚未就相關情形回覆記者提問。

上海市台辦主任金梅於今年9月10日才到任，此前她為上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任。金梅現年53歲，是黑龍江寧安人，經濟學碩士、副教授。曾任上海交通大學團委書記、學生工作指導委員會副秘書長，團市委常委、學校部部長、組織部部長，直屬機關黨委副書記、紀委書記，市學聯秘書長。

公開資料顯示，金梅於2009年8月，任上海市民族和宗教事務委員會副主任；2015年5月，任上海市閔行區區委常委、統戰部長；2016年12月，任上海浦東新區區委常委、統戰部長；2021年2月，任上海市浦東新區區委常委、上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任，負責國際旅遊度假區工作。

據了解，金梅擔任上海浦東新區區委常委、統戰部長期間，曾分管對台工作，並多次親赴在滬台企考察，關心台商經營狀況，對台灣事務熟悉。2018年8月，金梅以浦東新區常委身分走訪日月光集團，關心台企生產經營狀況。2021年2月，金梅還曾與浦東新區台辦副主任錢月明等人至永和豆漿（永和食品公司）考察。

今年雙城論壇輪到在台北舉行，前任上海市台辦主任鍾曉敏曾在6月率領訪團至台北為活動探路，這也是自2020年新冠疫情後首次有上海市台辦主任赴台，當時鍾曉敏還與台北市長蔣萬安會面。而鍾曉敏當時的訪台行，也顯示有上海台辦主任身分的大陸人士有過訪台紀錄。

此前，據指出，金梅以及9名陸媒記者原本要隨團，但已得知消息卻是這10人「審核未過」，陸委會也未告知是否要這些人補件等方向，形同「直接封殺」。對此，北市府發言人殷瑋今日上午已證實，因來台灣需要許可證，昨晚收到回報是許可證核發90幾位。

陸委會前一日表示，11日就公布雙城論壇同意函給台北市政府，也確認市府已經收到，並特別在函中提到「補件」的相關資料。但北市府至12日晚為止，仍沒有收到補件公文；也就是說「哪些人可以來、哪些人不能來」所要求的補件，北市府都還沒收到陸委會的公文。