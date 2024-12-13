證實未准上海媒體團 陸委會：駐台陸媒已可充分採訪

台北上海雙城論壇將於17日登場，但傳出本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者遭審核不過。對此，陸委會13日午間回應證實，有關上海媒體團來台一事，政府認為此團與論壇舉辦的關聯性並不高，目前陸媒在台駐點記者已可充分進行採訪。另，雖陸委會回應未提及金梅能否來台一事，但也稱「對於中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查」，並會要求「與我民選政府溝通對話」。

針對台北市長蔣萬安及台北市政府對於陸委會處理上海訪團來訪一事，陸委會13日表示，在中共加強對台文攻武嚇的情況下，國際社會持續關切台海與區域的嚴峻局勢之際，政府對於專案申請案件必須考量整體情勢，依照「關聯性、專業性與必要性」進行審酌。

陸委會接著說，在國台辦公布「懲獨22條」，並設立舉報專線等極不友善的行為後，嚴重影響兩岸正常交流互動，並對我在陸與赴陸國人構成嚴重人身安全風險，我政府不可能坐視不管，除積極呼籲國人審慎評估赴陸風險之外，「對於中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與我民選政府溝通對話」。

陸委會最後表示，有關上海媒體團來台一事，政府認為此團與論壇舉辦的關聯性並不高，且目前陸媒在台駐點記者共計有8家、12人，已可充分進行採訪事宜。

在上述回應中，陸委會除強調「對於中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與我民選政府溝通對話」，和提及「上海媒體團來台一事」，並未直接明言上海台辦主任金梅能否來台，面對本報追問，也僅稱目前沒有更多說明。

對於傳出上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接遭「審核不過」，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」，蔣萬安今天表示，對這樣的結果感到遺憾，北市府發言人殷瑋上午也說，因來台灣需要許可證，昨晚收到回報是許可證核發90幾位。

本周三，陸委會提前召開例行記者會，就雙城論壇舉辦由陸委會副主委兼發言人梁文傑宣布，為營造兩岸和諧氣氛，政府願釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，但如果現在起到論壇舉辦的這段期間，中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求北市延後雙城論壇活動。

但對於所謂施壓「惡化」是否有具體判斷標準，梁文傑當時說，惡化有非常多種，政府必須考慮各種因素，不會用一個單一的指標。另，北市提交的上海訪團102人名單是否已全數獲得入台許可？梁文傑當時說，目前已通案同意，但部分名單還要等北市補齊文件後，才會發證。