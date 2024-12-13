陸委會封殺9陸媒 藍白齊批「看不起台灣人」還背棄賴清德承諾

雙城論壇將於17日登場，不過陸委會針對上海方來台的102人中，其中10人審核未通過，包含上海台辦正副主任、大陸媒體等，藍白痛批陸委會行政刁難為反而反，更違背賴清德總統選前承諾。綠營則反嗆，國台辦過去多次懲戒，陸委會本於職責審查有不通過人員也是理所當然，若蔣萬安覺得遺憾，就把訪團成員公開讓外界檢視。

國民黨議員秦慧珠指出，陸委會針對雙城論壇上海方來訪名單刪掉包含上海台辦主任、副主任以及陸媒，而今天還有一個小規模先遣工作團預計今天來台，但直到昨天下午都沒拿到簽證，陸委會是在行政刁難，讓北市府非常難辦，如果市府不努力克服困難，「恐怕是陸委會最樂見」，把責任全推給北市府。

國民黨議員柳采葳表示，陸委會說不出阻擋台辦主任和隨團媒體來理由，突顯民進黨看情緒辦事刻意阻擋雙城論壇，相較對岸台灣媒體全放行更凸顯陸委會的遮掩，並非民主社會應處理新聞媒體採訪應該有的態度，不只是踐踏民主自由，更看不起台灣人民，認為只要接觸到跟對岸相關的事情就會被統戰，輕視民主韌性。

民眾黨議員陳宥丞表示，陸委會應提出拒絕或補件原因及一體適用標準，別讓台灣人民感覺是在為反而反，若單純只是刻意讓市府穿小鞋，給蔣萬安難看或打壓雙城論壇來取得政治紅利，不少台灣人也會徒增反感，賴清德總統選前曾表態希望與與中國方吃炒飯、喝珍奶，「現在竟然連正式官方參訪都不讓人來？」希望民進黨別忘記當初承諾。

民進黨議員簡舒培表示，陸委會審查有一定機制依循，國台辦今年懲戒台灣這麼多政治人物，而上海團來台，陸委會本於職責審查，一些共產黨成員不符條件也是理所當然，至於媒體部分被擋一定有他的原因，且中國幾個主流媒體在台灣也有駐地記者，加上台灣是個民主自由開放國家，不會給上海「穿小鞋」，若蔣萬安覺得遺憾，就把訪團成員公開讓外界檢視。