雙城論壇陸方人員被卡 黃奎博：可能是15年來首例

台北上海雙城論壇17日正式登場，陸方人員卻遭陸委會封殺。學者指出，今年情況可能是雙城論壇15年來首例，過往台北市府大陸事務組人員可去上海執行公務，此次陸方人員受阻，若中共當局不採同等報復，不知賴政府如何看待？連上海市政府隨團記者都不能來，民進黨政府對台灣社會民主韌性的信心不高。

政治大學外交系教授黃奎博說，民進黨政府這個決定或可說其自認的「消極開放、有效管理」。把中共中央台辦和國務院台辦的人員視為中共對台統戰的代表，很可能是以防止統戰為名而拒絕若干台辦人員入境。但目前看來北市府似乎只知結果是被拒絕入境，卻不知原因為何。

黃奎博表示，歷年來由上海方面送來的團員名單，沒有被我中央政府選擇性剔除某些團員的前例，今年的情況非常可能是雙城論壇15年來的首例。同樣是中國大陸的台辦人員，過去都被馬政府、蔡政府核准來台，若今年被賴政府拒絕發給入台證，只能說最主要是因為賴政府覺得兩岸關係和外交空間處處受制於中共當局，所以在能控制的範圍施予小小的報復。

黃奎博指出，以前台北市府大陸事務小組的人員悉數可去上海執行相關公務，現在雙城論壇陸方擬來台的台辦人員受阻，未來若中共當局不採取同等報復措施，仍然准許北市府負責大陸事務的高階官員赴陸，不知賴政府將如何看待？難道要假惺惺，表示因為兩岸關係嚴峻，不讓台辦人員入境是出於善意，是要保護他們免於可能出現的示威抗議及相關威脅？

黃奎博分析，若再考慮到上海方的隨團記者也被陸委會拒絕入境，更顯示賴政府對於兩岸地方事務性交流沒有信心。因為我方記者駐陸或赴陸採訪雖須申請但仍暢通，但陸方記者自前總統蔡英文上任以來入境的申請難度驟升，如今駐台人數銳減，所以這次連上海市政府的隨團記者都不能來，表示民進黨政府對於台灣社會的優勢和民主韌性的信心不高。