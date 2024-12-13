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雙城論壇設封殺黑名單 郝龍斌：民進黨小鼻小眼 比大陸封閉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北上海雙城論壇17日正式登場，陸方人員卻遭陸委會封殺。台北市前市長郝龍斌表示，陸委會做法是要斷絕兩岸交流，目前剩下兩個地方的官方溝通管道，中央層級被已讀不回，他建議國民黨主導兩岸和平對話。圖／聯合報系資料照片
台北上海雙城論壇17日正式登場，陸方人員卻遭陸委會封殺。台北市前市長郝龍斌表示，陸委會做法是要斷絕兩岸交流，目前剩下兩個地方的官方溝通管道，中央層級被已讀不回，他建議國民黨主導兩岸和平對話。圖／聯合報系資料照片

台北上海雙城論壇17日正式登場，陸方人員卻遭陸委會封殺。台北市前市長郝龍斌表示，陸委會做法是要斷絕兩岸交流，目前剩下兩個地方的官方溝通管道，中央層級被已讀不回，他建議國民黨主導兩岸和平對話。

雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，陸委會不但設下「隨時延辦」但書，並稱入台名單還要市府補件；據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接審核不過，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」。

郝龍斌說，民進黨心態是不希望陸方來，只是不願意承擔破局責任。陸委會說軍演狀況惡劣，不排除延後或者停辦雙城論壇，「根本沒有軍演這回事！」

郝龍斌表示，沒有軍演這回事，又設個路障，不讓台辦主任跟陸媒來。他不曉得在擔心什麼，擔心統戰嗎？在2016年前，一年來400萬大陸人，有比金梅層級高、甚至高階中共官員在台灣，也沒擔心國安。但我方今天小鼻子小眼睛，包括陸生來台，就搞成統戰、國安的問題，甚至包括這次雙城論壇，刻意設路障，就是不希望跟大陸溝通交流。

郝龍斌表示，看看美國總統當選人川普跟大陸國家主席習近平，都要見面交流，川普說「不光只跟友好者交流，競爭者更要交流」。只有交流才能減少誤會，不是應該要有同樣的心態。用任何理由，阻礙交流，阻礙雙城論壇，讓大陸人不能來台灣，除了凸顯我方無信心外，沒有任何好處。

郝龍斌質疑，現在台灣人到大陸，大陸沒有像我方這樣設限，我方官員或百姓到大陸都沒有被設限。不是講大陸是專制國家嗎，我方怎麼做得比大陸還封閉保守，不是自詡自由民主嗎？怕人家統戰，我方等於給了大陸統戰最好的機會跟理由，就是不讓陸方人員來。

郝龍斌認為陸委會做法是要斷絕兩岸交流，目前剩下兩個地方的官方溝通管道，中央層級被已讀不回。他強調，民進黨抗中保台，在美國川普上任後，已經撐不下去。兩岸交流是擋不住的，將來國民黨更應該在兩岸交流上積極採取主導，民進黨繼續鎖國、阻擋，國民黨最適合做兩岸和平對話，至於民進黨用抗中保台迷惑年輕人，年輕人也要覺醒。

雙城論壇

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