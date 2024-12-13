陸委會封殺雙城來台陸媒 北市府：總要有個好的理由

雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，但據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接審核不過。對此，北市府發言人殷瑋表示，應對台灣民主韌性很有信心，而且對媒體的民主自由環境很自豪。

殷瑋也說，如果是別家媒體能來，陸媒卻不能來，外界恐會去檢驗，台北市政府立場很清楚，市長在市政會議上也說過，北市府是全力來爭取上海團來，但從許可證發放的結果，北市府非常遺憾，也覺得其實這不太好。

他說，北市府對民主自由很有信心，基於言論、新聞自由，如果有媒體團不能來，希望總要有個好的理由，但目前為止，還不知道理由，市府靜待中央機關來對外界說明。

至於中央所謂情勢惡化可能會延後舉辦雙城論壇？惡化到什麼程度會延辦？殷瑋指出，目前中央給出的答案，就是「綜合標準判斷」。市府仍希望有清楚明確定義，如果真的不行，也讓市府知道是什麼情況，昨天蔣萬安市長有公開說，希望能給出定義跟範圍。