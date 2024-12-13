陸委會直接封殺台辦主任、9陸媒？北市府證實：許可證少了10位

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，但據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接審核不過，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」。北市府發言人殷瑋上午證實，因來台灣需要許可證，昨晚收到回報是許可證核發90幾位。

對於少了10位？殷瑋說，詳細情形要看陸委會、中央怎麼說，市府的了解是只有90幾位許可證。至於訪團成員行程，確實已經有許可證發放，但蔣萬安市長也公開表達，希望102人申請全團都來，但只有90多位收到許可。

殷瑋說，其實北市府去年去上海雙城論壇時，但成員沒有被「否定」的情形，他們來卻有類似狀況，所以市長也表達很遺憾，如果台北市政府去沒被「封殺」他們來卻有名單上的審核，北市要怎樣站穩自己立場？