雙城論壇陸方人員被卡 學者：陸委會意在彰顯影響力

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，但卻傳當中不少陸方人員，包括陸媒在內都遭陸委會封殺。東吳大學政治系副教授左宜恩說，藉不核准部分人士來台，可彰顯陸委會對雙城論壇有一定影響力，也可以緩解反對人士的壓力，至於不准陸媒記者來台，則有警告之效。

雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，陸委會不但設下「隨時延辦」但書，並稱入台名單還要市府補件；據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接審核不過，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」。

左宜恩說，這些未審核過的人士是否有國安疑慮或者是其他考量，應該只有做出決定的陸委會才知道原委。在日前陸委會有條件同意今年舉辦雙城論壇後，來自執政黨民代跟部分人士的壓力應該也讓陸委會如坐針氈。

左宜恩分析，藉由不核准部分人士來台，一方面可以彰顯陸委會對於台北市舉辦雙城論壇是否成功仍具有一定影響力，另一方面也可以稍微緩解反對舉辦論壇人士的政治壓力。

左宜恩認為，陸媒記者全部未核准有可能是避免發生類似先前馬英九基金會邀請陸生來台參訪時，針對兩岸關係發言而產生「大內宣」的效應，也有可能具有殺雞儆猴，警告駐台陸媒記者之效。