雙城論壇陸方人員遭卡 洪孟楷：不想兩岸交流就下令

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，但卻傳當中不少陸方人士，遭陸委會封殺。國民黨立委洪孟楷今日轟，民進黨真的認為兩岸不要交流，請中央直接下令，停止兩岸任何交流，陸委會核准卻還要攻擊台北市政府，沒有道理。

雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，陸委會不但設下「隨時延辦」但書，並稱入台名單還要市府補件；據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接審核不過，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」。

洪孟楷說，陸委會的審查，陸委會來負責、說明，到底為何記者朋友要隨團過來（卻被拒），陸委會考量理由是什麼？如果兩岸能夠開大門走大路，讓更多訊息公開透明溝通，絕對對於兩岸交流是好事一件。

洪孟楷表示，雙城論壇行之有年，每年交流互訪能夠更讓彼此民眾了解，讓兩個城市提升城市治理，絕對是利大於弊，希望主管機關陸委會好好對外說明。不要再用側翼、網軍攻擊，一方面正向看待，另一方面又用網軍攻擊，兩面手法玩不膩嗎？國人看得很清楚。

洪孟楷強調，民進黨真的認為兩岸不要交流，請中央直接下令，停止兩岸任何交流，否則陸委會核准的、同意的，還要攻擊台北市政府，沒有道理。