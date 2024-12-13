雙城論壇陸委會直接封殺台辦主任 蔣萬安遺憾：要開大門走大路

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，陸委會不但設下「隨時延辦」但書，並稱入台名單還要市府補件；據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接審核不過，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」。

對此，台北市長蔣萬安上午參加113年台北市國民小學教學評量研究中心揭牌及基本學力檢測20週年學術研討會，蔣受訪表示，他之前就有說過，去年他率團到上海去，也受到很好接待，進行市政交流，非常順利；今年上海團來，102人上海團，市府也希望用同等待客之道，讓他們全團進到台北，順利進行市政交流，「今天這樣的結果，我們很遺憾，我們要對民主韌性有信心，開大門走大路」。