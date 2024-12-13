雙城論壇隨時喊卡？陸委會：中央負責

台北上海雙城論壇預計十七日登場，陸委會宣布「有條件」同意，但書是中共對台威嚇不再惡化。台北市長蔣萬安昨天希望陸委會進一步說明情勢惡化的定義與範圍；陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，中央政府一定是綜合考量國家利益，「如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責」。

對於蔣萬安要求說明「惡化」定義，行政院發言人李慧芝昨表示，所謂「惡化」並非單一指標，而是綜合情勢判斷。陸委會綜規處副處長陳淑媚則表示，情勢分析並非單一指標，而是綜合評估後再來妥善處理。

陳淑媚昨在行政院會後記者會指出，陸委會與台北市府充分討論，在溝通過程中也特別提到如果兩岸氛圍惡化，希望論壇延後，台北市政府也表達理解和尊重，雙方互動良好，充分保持溝通。

由於上海市副市長華源等一百○二人即將於十六日抵台，但蔣萬安稱還沒收到陸委會要訪團成員補件的公文。陳淑媚解釋，同意函昨已交給台北市政府，函中也提到補件相關資料，並依照政府政策及相關法律規定來辦理，北市府也表示理解。

本屆雙城論壇是蔣萬安上任後，首次在台北舉辦，也是暌違六年再度於台北實體舉辦。主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，三個分論壇規畫友善交通、河川治理及人文城市。

大陸學者則分析雙城論壇應繼續舉辦的理由，上觀新聞報導，上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，雙城論壇是上海對台交流的品牌項目，也是兩岸交流的重要平台。一方面，當前城市交流在兩岸交流中發揮獨特而重要的作用，未來城市交流的作用會愈來愈大；另一方面，大陸也要找準切入點、找對交流內容。