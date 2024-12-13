聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇隨時喊卡？陸委會：中央負責

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘黃婉婷／台北報導
陸委會可能因為中共對台施壓惡化，隨時要求北市府延後雙城論壇，陸委會副主委梁文傑表示，會綜合考量國家利益，「如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責」。記者曾學仁／攝影
陸委會可能因為中共對台施壓惡化，隨時要求北市府延後雙城論壇，陸委會副主委梁文傑表示，會綜合考量國家利益，「如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責」。記者曾學仁／攝影

台北上海雙城論壇預計十七日登場，陸委會宣布「有條件」同意，但書是中共對台威嚇不再惡化。台北市長蔣萬安昨天希望陸委會進一步說明情勢惡化的定義與範圍；陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，中央政府一定是綜合考量國家利益，「如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責」。

對於蔣萬安要求說明「惡化」定義，行政院發言人李慧芝昨表示，所謂「惡化」並非單一指標，而是綜合情勢判斷。陸委會綜規處副處長陳淑媚則表示，情勢分析並非單一指標，而是綜合評估後再來妥善處理。

陳淑媚昨在行政院會後記者會指出，陸委會與台北市府充分討論，在溝通過程中也特別提到如果兩岸氛圍惡化，希望論壇延後，台北市政府也表達理解和尊重，雙方互動良好，充分保持溝通。

由於上海市副市長華源等一百○二人即將於十六日抵台，但蔣萬安稱還沒收到陸委會要訪團成員補件的公文。陳淑媚解釋，同意函昨已交給台北市政府，函中也提到補件相關資料，並依照政府政策及相關法律規定來辦理，北市府也表示理解。

本屆雙城論壇是蔣萬安上任後，首次在台北舉辦，也是暌違六年再度於台北實體舉辦。主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，三個分論壇規畫友善交通、河川治理及人文城市。

大陸學者則分析雙城論壇應繼續舉辦的理由，上觀新聞報導，上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，雙城論壇是上海對台交流的品牌項目，也是兩岸交流的重要平台。一方面，當前城市交流在兩岸交流中發揮獨特而重要的作用，未來城市交流的作用會愈來愈大；另一方面，大陸也要找準切入點、找對交流內容。

梁文傑 蔣萬安 陸委會 雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇照辦 吳思瑤要蔣萬安別當媽寶甩鍋中央

政院傳霸凌 李慧芝：正評估是否立案調查

蔣萬安問辦雙城論壇但書定義 陸委會：非單一指標

吳思瑤為雙城嗆蔣萬安別當媽寶 北市府諷：別駡陸委會

相關新聞

雙城論壇隨時喊卡？陸委會：中央負責

台北上海雙城論壇預計十七日登場，陸委會宣布「有條件」同意，但書是中共對台威嚇不再惡化。台北市長蔣萬安昨天希望陸委會進一步...

陸學者：雙城論壇對兩岸關係積極加分 要持續下去

雙城論壇將於下周舉辦，惟陸委會11日宣布有條件同意雙城論壇舉辦，若中共對台施壓情勢惡化將隨時要求延後。上海東亞研究所副所...

雙城論壇來台誰須補件？北市府澄清：沒收到陸委會公文

陸委會今表示，昨天公布雙城論壇同意函給台北市政府，也確認市府已經收到，並特別在函中提到「補件」的相關資料。北市府下午表示...

雙城論壇仍有變數 台商：這是僅剩官方交流 千萬別斷

陸委會11日宣布，有條件同意上海訪團來台參加雙城論壇，但若中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求延後活動。對此，上海台協副會長...

雙城論壇照辦 吳思瑤要蔣萬安別當媽寶甩鍋中央

台北上海雙城論壇將在下周舉行，陸委會昨天有條件通過審查。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，呼籲台北市長蔣萬安勇敢做決定，不...

情勢惡化雙城論壇將延後？ 政院：綜合情勢判斷

陸委會同意台北上海雙城論壇「有條件」繼續舉辦，但書是中共對台施壓情勢不得惡化。行政院發言人李慧芝今天說明，所謂「惡化」並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。