雙城論壇限制重重 政府怕國人被統戰？

台北市要與上海進行雙城論壇，但陸委會表示「有條件開放」，還說會「綜合評估」中共對台威脅，決定是否延後論壇；回想前總統馬英九邀請陸生訪台，有女同學提到恭喜「中國台北」，綠委如沈伯洋、王定宇等人馬上擔心被統戰，陸委會還要以危害國安為由想對馬英九開罰。想不到台灣實施民主多年，竟然還對人民如此保護、如此不放心？

交流就是統戰？

台北與上海的雙城論壇將於17日登場，陸委會11日表示，「有條件同意」舉辦，若期間大陸對台施壓情況惡化，北市府也已承諾會配合中央，隨時延後活動。但台北市長蔣萬安12日回應表示，11日才知道相關狀況，就怕準備好久的雙城論壇突然被喊卡。雙城論壇雖是城市交流，但卻隨著兩岸局勢緊張遭受池魚之殃。

想起近日馬英九基金會邀請奧運金牌桌球好手馬龍等陸生訪台，被媒體問到12強台灣棒球隊奪冠時，有陸生說恭喜「中國台北」隊，便引發綠委不滿，認為台灣人恐被統戰，且陸委會還將以「危害國家安全」為由，將對馬英九基金會進行行政裁罰。但台灣人豈會因為一兩句話或一個明星來台就決定投共？民進黨未免對自己人太沒自信。

兩岸需要更多討論

令人擔心的是，從陸委會、綠營民意代表對中生言論的撻伐，到對此次雙城論壇的限制重重，是否會讓台灣整體有關兩岸的論述出現寒蟬效應，擔心會隨時發生「文字獄」？兩岸問題遲遲未解，如此輕易的限制討論，恐更顯示台灣民主的脆弱？

台灣民主化後，兩岸政府在經濟、制度上的表現，大家都看在眼裡，優劣各有定見，對兩岸的看法不至於因為一、兩次的交流有顯著的改變。賴總統曾說要「以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作」，但綠營民意代表如此擔心被統戰，令人懷疑是否真的想要交流。

從12強該稱呼「中華」或「台灣」隊，還有稱劉德華「媚共藝人」，到如今陸生訪台批評統戰、有條件舉行雙城論壇，感覺台灣人是害怕交流而進行自我設限、自我審查，甚至以網軍、媒體等力量霸凌少數意見者，民眾難免對民進黨號稱保障「自由民主」、「言論自由」的論述大打折扣！

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