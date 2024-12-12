陸學者：雙城論壇對兩岸關係積極加分 要持續下去

雙城論壇將於下周舉辦，惟陸委會11日宣布有條件同意雙城論壇舉辦，若中共對台施壓情勢惡化將隨時要求延後。上海東亞研究所副所長包承柯指，陸委會如此更多是想把拖延的責任，或兩岸關係不好的責任推給大陸，但實際兩岸關係緊張，關鍵在台灣當局賴清德推行台獨分裂政策所致。不論兩岸關係多緊張，交流會讓兩岸有更多理解和認識，這些對緊張的兩岸關係定有加分作用，千萬不可斷。

包承柯接受本報採訪表示，兩岸的交流是重要的特別是上海和台北這兩個城市的交流。雙城論壇已經行之有年，舉辦這麼多年的時間，有一半在順風下進行，一半在逆風下進行。不論在順風逆風之下進行的情況下都還是堅持下來，這是非常不容易的事。今年5月賴清德上台後，兩岸關係的氣氛並不好，甚至可以說愈來愈壞，在這樣的背景裡，如何去推進兩岸城市交流確實有一定難度。

包承柯稱，今年6月時，上海為推進雙城論壇的執行，派了前上海市台辦主任鐘曉敏為首的工作團隊赴台北，專門和台北市政府方面官員進行溝通，這也代表雙方對把活動辦好的想法。儘管後來鐘曉敏升認為上海市文化和旅遊局局長，而上海市台辦迎來新的主任金梅，在這樣的變動中，使本來要落實推進的事項出現拖延，但雙城論壇延至12月舉行，主要因素還在兩岸關係較緊張、不和諧所致。

針對陸委會11日宣布，有條件同意上海訪團來台參加雙城論壇，但若中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求延後活動。包承柯指出，雙城論壇在經過兩市認真溝通，最終還是決定在年底前召開這個年度會議，「非常不易」。陸委會這樣的說法更多的是想把拖延的責任，或說兩岸關係不好的責任推給大陸這方，「大陸的軍事脅迫等等的說法」，但實際上兩岸關係緊張，關鍵在賴清德推行台獨分裂政策所導致。

包承柯認為，如果沒有賴清德的台獨分裂行徑，這樣正向的兩岸交流活動本來早該舉行，當然現在能舉行也已是非常不錯，還是可以看到大家在用「向前看」的態度在排除一切干擾，推動雙城論壇的落實，「這是很好的一個一個努力的方向」。不論哪個角度來說，一定要進行城市間的交流，這是非常有意義的事情，交流才會讓兩岸民眾有更多更深的理解和認識，這些對緊張的兩岸關係定會有加分作用。