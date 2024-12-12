雙城論壇來台誰須補件？北市府澄清：沒收到陸委會公文

陸委會今表示，昨天公布雙城論壇同意函給台北市政府，也確認市府已經收到，並特別在函中提到「補件」的相關資料。北市府下午表示，仍沒有收到；發言人殷瑋說，「哪些人可以來、哪些人不能來」所要求的補件，北市府都還沒收到陸委會的公文。

殷瑋說，為了怕外界誤解，北市府一定要釐清，到目前為止，都還沒有收到陸委會昨天在記者會上被問到，有關個別的訪團成員，「哪些人可以來、哪些人不能來」所要求補件的公文。

殷瑋指出，陸委會給予的公文是「同意函」，意指「案子符合專案申請來台要件」，當然有要求一些在許可之後要交的文件，比如訪團的班機資訊等等，但針對這兩天的爭點，也就是「個別訪團成員」誰可以來、誰要補齊什麼文件的公文，到現在為止確實沒有收到。

殷瑋表示，北市有收到的是，陸委會對雙城論壇「許可同意」依照程序所發來的同意函，同意函當中也說，接下來許可同意之後，會需要交一些文件，但陸委會針對這次來的訪問團名單，個別要求補件的文件，目前為止，北市府都沒有收到。