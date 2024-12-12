雙城論壇仍有變數 台商：這是僅剩官方交流 千萬別斷

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聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海台協副會長蔡世明呼籲，已連續舉辦14屆的雙城論壇應繼續舉辦下去。(圖／本報系資料照)
上海台協副會長蔡世明呼籲，已連續舉辦14屆的雙城論壇應繼續舉辦下去。(圖／本報系資料照)

陸委會11日宣布，有條件同意上海訪團來台參加雙城論壇，但若中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求延後活動。對此，上海台協副會長蔡世明表示，台陸兩邊官方層級的交流是最重要的，不論是兩岸企業家峰會或海峽論壇都是以民間性質為主，真正官方交流現已剩下雙城論壇，希望這個活動千萬不要斷，要持續辦下去維持下去。

蔡世明在接受本報採訪時表示，實際上，上海市台灣同胞投資企業協會（上海市台協）於11日舉行30周年慶典，包含大陸海協會會長張志軍、上海市委陳通、上海市台辦主任金梅、上海市台辦三位副主任王立新、陽禮華、李驍東等人皆出席活動。由於雙城論壇是大陸涉台的重要活動，上海市台辦一定也要承擔很大的角色，「所以我們也一直很關心（此事的發展）」。

蔡世明續稱，在昨（11）日上海台協30周年慶典的現場，大概在傍晚5時許，台辦有表示說收到相關消息，但「說是有條件的（通過），且裡面有大概102個成員仍需要補件，但誰要補件、要補什麼件，其實不太清楚」。對於補件應是正常程序，但所謂的條件就不清楚是什麼，「大家覺得，其實完全沒有必要再附加什麼條件」。

至於談陸委會副主委梁文傑11日表示，政府願意釋出最大善意，暫且同意上海訪團赴台參加台北上海城市論壇，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化。蔡世明提到，昨日活動上，有會長表示「共軍繞台是今天才開始繞的嗎？應該是只要台灣有什麼政治動作，它（大陸）就會這麼做」。

他認為，若台灣要加這個但書，那陸方是否也可以加個但書，「只要不再往台獨的方向靠攏」，就不會再有「等於說是擾台或者是這樣的（軍演等）動作」。

蔡世明認為，不斷增加但書意義不大，距離雙城論壇登場已不到一周，應個給台階下。交流總比不交流好，「我們還是希望真的要辦」。

蔡世明說，台陸雙方彼此能夠突破困難就是好事，因為這是現在整個大陸跟台灣僅有的官方層級交流，「是很難得的」。官方層級的交流是最重要的，畢竟不論是兩岸企業家峰會或海峽論壇，都是以民間性質為主，真正官方交流只剩下雙城論壇，所以「千萬不要斷，一定要持續辦下去」，維持交流。

今年台北上海雙城論壇預計17日登場，陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會上宣布有條件同意台北市舉辦雙城論壇。宣布審查通過今年度雙城論壇。圖為去年8月台北市長蔣萬安（右）在雙城論壇與上海市長龔正握手合影。（中央社）
今年台北上海雙城論壇預計17日登場，陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會上宣布有條件同意台北市舉辦雙城論壇。宣布審查通過今年度雙城論壇。圖為去年8月台北市長蔣萬安（右）在雙城論壇與上海市長龔正握手合影。（中央社）

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