吳思瑤為雙城嗆蔣萬安別當媽寶 北市府諷：別駡陸委會

台北上海雙城論壇預定17日登場，陸委會昨有條件同意舉辦並稱「若中共施壓情勢持續惡化，北市府能配合中央決定，隨時延後活動」。立院民進黨團幹事長吳思瑤今批評台北市長蔣萬安「別再當媽寶」，是否該辦雙城，要自己做決定；北市府發言人殷瑋諷刺吳思瑤「別再罵陸委會了」已當民代18年，不可能搞不清兩岸事務是中央權責吧？

殷瑋表示，民進黨連續執政已經邁入第9年，吳思瑤擔任民意代表已有18年，陸委會已經公開宣布同意雙城論壇，請民意代表趕快跟上，不要辜負陸委會的用心。

殷瑋指出，陸委會核准舉辦雙城論壇已經狠狠打臉吳思瑤委員的立場，委員如果持續堅持自己的想法、與中央政府逆向而行，社會大眾可能會質疑，這會不會是兩面手法？是不是又雙重標準了？

殷瑋說，若要問台北市政府的立場，一向都非常堅定，就是要續辦雙城論壇，因為這是目前兩岸之間碩果僅存、難能可貴的官方對話平台；若如陸委會所說要「創造和諧的環境」、「釋出善意」、「交流對話」，舉辦雙城論壇就是應該要做的事情，這就是台北市的立場，清清楚楚，哪裡有問題？