雙城論壇隨時延後？陸委會：若不得已做了決定中央負責
陸委會11日宣布，暫先同意上海訪團來台參加雙城論壇，但若中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求延後活動。台北市長蔣萬安12日上午受訪時說，這些要求是昨天才知道，希望陸委會進一步說明相關的定義跟範圍。陸委會副主委梁文傑回應表示，會綜合考量國家利益，「如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責」。
陸委會有條件同意雙城論壇舉辦，要求若中共對台施壓「惡化」要配合中止活動，並指上海團102人名單中，有些成員仍需補件。台北市長蔣萬安12日上午受訪表示，目前還未收到陸委會對於訪團成員要補件公文，有些要求也是昨天才知道，相關的定義跟範圍確實需等陸委會進一步說明。
梁文傑12日回應表示，「我們絕對盡到最大的善意，中央政府一定是綜合考量國家利益，如果不得已做了（延後活動）決定，也是由中央政府來負責，請台北市政府不要擔心。」
梁文傑11日表示，所謂「惡化」有非常多種，政府必須考慮各種因素，不會用一個單一的指標。
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