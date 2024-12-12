蔣萬安盼說明情勢惡化定義 梁文傑：綜合國家利益考量

台北上海雙城論壇預計下周登場，陸委會昨宣布有條件同意舉辦，但書是「中共對台施壓情勢」不得惡化，台北市長蔣萬安今天表示，希望陸委會進一步說明惡化的定義與範圍。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應說，中央政府一定是綜合考量國家利益，如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責。

對於陸委會對雙城論壇的舉辦立下但書，蔣萬安今天上午在出席活動坦言，是昨天才知道這樣的事情，認為相關的定義還有範圍須待陸委會進一步說明，強調台北市政府會和陸委會持續保持溝通跟聯繫。

面對蔣萬安的喊話，梁文傑12日回應說，我們絕對盡到最大的善意。他並指，「中央政府一定是綜合考量國家利益，如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責，請台北市政府不要擔心。」

就雙城論壇，陸委會昨日提前召開例行記者會，梁文傑宣布，為營造兩岸和諧氣氛，政府願釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，但如果現在起到論壇舉辦的這段期間，中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求北市延後雙城論壇活動。

但對於所謂施壓「惡化」是否有具體判斷標準，梁文傑當時說，惡化有非常多種，政府必須考慮各種因素，不會用一個單一的指標。另，北市提交的上海訪團102人名單是否已全數獲得入台許可？梁文傑說，目前已通案同意，但部分名單還要等北市補齊文件後，才會發證。

本屆雙城論壇是市長蔣萬安上任後首次在台北舉辦，也是暌違6年再度於台北實體舉辦。主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，三個分論壇規畫友善交通、河川治理及人文城市。上海副市長華源預計16日來台參與市政行程，17日在晶華酒店辦論壇，當晚返上海。