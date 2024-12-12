陸委會同意有條件辦雙城論壇 蔣萬安：增加瞭解比增加誤解好

陸委會舉行記者會表示同意北市府有條件舉辦雙城論壇，包含部分訪團成員需補件、中共軍演加劇需停辦等，並稱已和北市府事先溝通。但台北市長蔣萬安今早出席活動表示，對於一些要求是昨天才知道，目前也尚未收到補件名單，仍須等陸委會進一步說明，會持續溝通，盼雙城論壇如期舉辦，上海方102人能順利到台北市交流。

蔣萬安上午前往松山文創園區出席KKCompany研討會及「2024台北區塊鏈週」開幕儀式前受訪表示，陸委會已同意今年雙城論壇台北市舉辦，所以也看到陸委會認同台北市越困難越需要溝通交流，一直堅持舉辦雙城立場的，會依照目前所報給陸委會以及他們同意17日舉辦的期程，把雙城辦好，善盡地主之誼接待上海訪團，但要求關係惡化要配合停辦、部分訪團成員需要補件等，蔣萬安表示，目前還未收到陸委會對於訪團成員要補件公文，有些要求也是昨天才知道，相關的定義跟範圍確實需等陸委會進一步說明，還是很期待上海團102人能順利到台北市市政交流，會和陸委會持續溝通並強調「交流比不交流好 增加瞭解比增加誤解好」。 台北市長蔣萬安（圖）上午前往松山文創園區出席KKCompany研討會及「2024台北區塊鏈週」開幕儀式前受訪表示，針對陸委會有條件同意「雙城論壇」舉辦，蔣萬安表示「交流比不交流好 增加瞭解比增加誤解好」。記者曾學仁／攝影 台北市長蔣萬安（左）上午前往松山文創園區出席KKCompany研討會及「2024台北區塊鏈週」開幕儀式前受訪表示，針對陸委會有條件同意「雙城論壇」舉辦，蔣萬安表示「交流比不交流好 增加瞭解比增加誤解好」。記者曾學仁／攝影