雙城論壇上海誰來台仍有變數 蔣萬安證實：尚未收到補件名單

陸委會昨舉行記者會表示同意北市府有條件舉辦雙城論壇，包含部分訪團成員需補件、中共軍演加劇需停辦等，並稱已和北市府是先溝通。但台北市長蔣萬安今早出席活動表示，對於一些要求是昨天才知道，目前也尚未收到補件名單，仍須等陸委會進一步說明，會持續溝通，盼雙城論壇如期舉辦，上海方102人能順利到台北市交流。

蔣萬安表示，陸委會已同意今年雙城論壇台北市舉辦，所以也看到陸委會認同台北市越困難越需要溝通交流，一直堅持舉辦雙城立場的，會依照目前所報給陸委會以及他們同意17日舉辦的期程，把雙城辦好，善盡地主之誼接待上海訪團。

不過陸委會核准舉辦雙城論壇，但要求關係惡化要配合停辦、部分訪團成員需要補件等，蔣萬安表示，目前還未收到陸委會對於訪團成員要補件公文，有些要求也是昨天才知道，相關的定義跟範圍確實需等陸委會進一步說明，還是很期待上海團102人能順利到台北市市政交流，會和陸委會持續溝通。

不過民進黨議員提案要求不要舉辦雙城論壇，民進黨發言人吳崢更質疑蔣萬安膝蓋變軟，蔣萬安表示，陸委會已經同意雙城論壇在台北市舉辦，代表認同台北市政府立場，「交流比不交流好 增加瞭解比增加誤解好」，呼籲民進黨議員趕快跟上，一定會將今年雙城論壇辦好。