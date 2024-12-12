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交流設但書 中央不想背阻礙罪名

聯合報／ 記者周佑政
陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會上宣布審查通過今年度雙城論壇。 （圖／聯合報系資料照）
陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會上宣布審查通過今年度雙城論壇。 （圖／聯合報系資料照）

國安團隊近日頻對外釋放訊息，強調大陸在台海周遭的軍事行動，真正目標是劍指美國；民進黨政府希望將台海情勢升級為區域問題，獲得美方更多「關愛眼神」，但同時又不想背負阻礙兩岸交流的罵名，因此陸委會昨設下雙城論壇舉辦的「但書」，盼陸方勿再對台軍事施壓。

台北、上海雙城論壇已經舉辦十四次，今年在台北舉辦前夕，適逢賴清德總統出訪友邦，而國安團隊在元首出訪前後，不斷釋出中共即將軍演的消息，且強調陸方的軍演不只針對台灣，背後用意更是在美國新舊政權交接期間，凸顯第一島鏈範圍內是中國所控制，向美方「秀肌肉」。

大陸對台文攻武嚇不是一時半刻，民進黨政府過去一段時間，刻意凸顯陸方軍事舉措「別有用意」，目的是希望將台海情勢升級為區域問題、甚至國際問題，讓美方、尤其是即將上台的川普政府，更重視包括台海在內的印太區域情勢。

民進黨政府雖然希望鞏固台美關係，但同時也不希望已經降至冰點的兩岸關係雪上加霜，特別是屬於兩岸交流性質的雙城論壇，一旦停辦，兩岸之間的敵意螺旋勢必加深，對賴政府也是沉重壓力。

因此，即使陸方在台海周遭進行軍事行動，陸委會仍為了「營造兩岸和諧氣氛」，釋出最大善意，願意同意上海來台參加雙城論壇。只是我政府設下防火牆，如果中共對台施壓情勢惡化，北市府將配合中央決定，隨時讓活動喊停。

只是，我方的善意仍留伏筆。亦即，如陸委會所說，中共對台施壓情況若惡化，北市府會配合中央政策隨時延後；但何謂「施壓情況惡化」，全由中央政府定義，也讓雙城論壇能否順利進行，還有變數。

民進黨執政八年多，兩岸關係跌落谷底，如果連僅存的地方政府交流平台也中斷，兩岸關係勢必持續惡化，對美中台三邊關係將造成負面影響，這是賴政府必須深思的課題。

民進黨 賴清德 陸委會 雙城論壇

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