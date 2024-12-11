卓榮泰籲雙城論壇應借鏡馬英九邀陸生訪台 北市府：准駁權在中央
雙城論壇下周將要登場，行政院長卓榮泰今下午受訪呼籲北市府，要借鏡馬英九基金會日前邀陸生訪台的經驗，做好跟溝通跟管理，避免引起不必要衝突。北市府發言人殷偉表示，雙城舉辦的准駁權在中央，既核准就代表也認同兩岸城市間交流，也希望與中央一起推動好的對話平台。
馬英九基金會日前邀請奧運金牌馬龍等人訪台，卻引發不小爭議，行政院長卓榮泰面對北市府即將舉辦雙城論壇受訪建議，北市府要借鏡此活動，對國內的各種情勢好與壞，對來訪的各位朋友要做很好的溝通跟有效管理，才能夠不引起不必要的衝突。
殷偉表示，外界稱放行在於陸委會，而活動要不要辦關鍵在於市府，但中央政府有准駁權，權責也相當清楚，市府立場就是希望能在中央核准情況下辦理。
殷偉強調，雙城論壇是行之有年活動，市府當然希望兩岸之間要交流要對話，而中央政府本於自己權責做出核准，後續也希望和中央一起推動一個好的對話平台。
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