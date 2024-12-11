陸委會同意雙城論壇有條件舉辦 北市府：認可兩岸城市交流應繼續

中央陸委會下午開記者會表示同意北市雙城論壇有條件舉辦，包含須配合中共施壓情勢、部分來台名單需要補件等，北市府發言人殷偉受訪表示，感受到陸委會認可北市府堅持，兩岸城市交流應繼續，會配合中央核准期程來準備。

市長蔣萬安今天下午4時出席頒獎活動，同時間陸委會副主委梁文傑正在進行臨時記者會，說明雙城論壇舉辦事宜，不過蔣未如表定待到下午4時30分，在4時8分就離開活動會場，由發言人殷偉出面受訪。

殷瑋指出，陸委會核准代表認可市府所堅持兩岸間交流應該要持續下去，且陸委會存在目的，就包含促進兩岸間對話交流，現今官方能對話平台寥寥無幾，雙城論壇今年邁入第15屆，只要「雙城好兩岸好」目標不變，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則交流，「交流總比不交流好，增加了解總比增加誤解好」，希望擁有准駁權的機關跟他們一樣有信心。

而面對梁文傑稱若狀況惡化，北市府要配合中央隨時停止活動，這事先有無跟中央溝通，殷瑋強調，北市府態度非常明確，就是把相關申請送到中央，歷年來都是如此，中央核准後就照核准期程進行。

對於梁文傑稱，陸方來台102人未全數核准，有些人需要補件，殷瑋重申，陸委會核准放行的態度是說明應該要有「和諧環境」，所以更該透過交流對話促進彼此間理解，大家強調對等尊嚴，那去年市府去上海時的規模跟，今年上海方來申請規模，如果能夠對等當然是最好，更目前中央還沒明確說誰要補件，相信之後會有更明確說明。