新聞幕後／雙城論壇辦不辦 都是陸委會說了算

今年台北上海雙城論壇確定12月17日登場，陸委會今設但書，如果這段期間中共對台施壓情事惡化，台北市政府須依約定配合中央政府「隨時延後活動」。

知情人士表示，北市府這兩天與陸委會密切聯繫，但陸訪團能否入台、論壇能否舉辦，都是陸委會權限，陸委會僅「告知」決定，並「諮詢」意見，北市只能被動接受中央決策。

知情人士稱，陸委會今在記者會上稱是北市仍決定要辦，還原北市與陸委會這兩天的會面，陸委會先是告知，雖然民間希望城市交流不該斷，雙城論壇可讓局勢緩和，但現在政治環境不好，大陸有大型的軍事活動，是否還要辦？北市回稱雙城論壇不涉及高層政治，是重要城市交流，應該好好辦好，但未說「非辦不可」

據悉，陸委會又稱「大陸軍演若對台，應該要直接停掉。」北市則稱，是否軍演仰賴中央權限判斷，應由中央認定，北市也無從得知國安體系的判斷，是貴會職權，北市府只能就城市交流的立場來舉辦，畢竟市長蔣萬安態度是這是城市交流，也行之有年。

最後，陸委會告知北市兩項決定，第一，若對台軍演或兩岸情勢緊張，直接停辦或延辦，第二，若陸團屆時已入台，會撤銷許可。

另名藍營人士則稱，無論入台、論壇舉辦細節等，都是要陸委會核定，北市只能是被動立場，例如若突然撤銷入台許可，北市官員也只能送客人回家，從頭到尾北市府只是被諮詢意見。「陸委會的記者會似乎都把球丟給市府，卻忽略自己才是能做決定角色」。

據了解，這段期間，民進黨大動作要求蔣市府不能辦雙城論壇，陸委會又傳出不排除停辦，上海方也密切關注，因陸方也認為兩岸不能斷，但北市都回稱，仍在送件積極爭取當中，也代表雙方都不希望城市交流斷掉。

上海副市長華源率團於16日來台參與市政行程，17日在晶華酒店辦論壇，當晚返回上海，訪團名單有102人，陸委會是否審查完名單？北市官員則稱，還在補件審核中。