有條件同意雙城論壇 藍白批：陸委會取巧甩鍋北市府

陸委會今天有條件同意雙城論壇舉辦，若中共軍事施壓惡化，北市府隨時延後活動。北市藍白議員批，陸委會不該將責任甩鍋北市府，沒搞清楚自己的角色與定位，若連行之有年的溝通管道都把持不住，功能恐受質疑；綠營則認為，蔣市府作為規畫行程及執行者，將要承擔風險負最大責任，不能再怪中央。

國民黨議員詹為元不諱言，在民進黨執政之下，兩岸互動降至冰點之際，雙城論壇是唯一的官方正式交流平台，等於是兩岸最後的象徵性溝通管道。現在的確面臨對岸頻繁軍演，我們也可就此管道向對岸反映不同意的意見，所以陸委會應該要珍惜這僅存的管道。

詹為元認為，北市府要辦雙城論壇，合法提出申請。陸委會准許與否就依照自己判斷與標準決定，不需要把准否理由冠在北市府頭上，陸委會的准否應自負責任。陸委會這次取巧地把責任都丟在台北市政府手中，好像兩岸交流是北市府的工作，陸委會卻冷眼旁觀，完全沒搞清楚自己的角色與定位。

他說，如果回到民進黨的邏輯，軍演就應該完全暫停兩岸任何形式的交流，「民進黨政府就大膽的停止交流啊！」為什麼要把北市府當作兩岸摩擦的煞車皮，內部再不斷地消費北市府、甚至國民黨親中，最後兩面獲利？

民進黨議員林延鳳直言，上海訪團來台前幾天，中國軍演規模是否更惡化，就要看中國對台灣是否能有對等善意，若刻意擴大軍演規模，就是中國不給蔣萬安面子，無疑就是在打蔣萬安的臉，以這個邏輯，中國應該不會這樣做，因此認為雙城論壇照常舉辦的機率高。

林延鳳說，依照蔣萬安過去承諾必須對等尊嚴的交流，他如今違背當時承諾，向中央表達積極想辦成雙城論壇，若上海訪團來台，發生涉及矮化台灣主權、言論、行為等吃豆腐或穿小鞋的動作，蔣市府作為規畫行程及執行者，將要承擔風險負最大責任，不能再怪中央。

民眾黨議員林珍羽表示，陸委會同意北市府舉辦雙城論壇，一定有國安等各項評估考量，中央應該協助地方政府，而非再問北市府是不是要辦，此舉有甩鍋意味。

林珍羽說，雙城論壇是兩岸目前唯一的官方交流平台，陸委會身為專業的幕僚單位，若有疑慮和質疑，就應該明確建議地方政府停辦，不應讓地方政府左右為難；要是同意舉辦卻做出政治性操作，例如馬英九基金會邀陸生團訪台，卻遭民進黨持續抹黑，相當可笑且不負責任。

她直言，陸委會先前沒有能力處理大陸漁民之死案，還得動用非官方管道，既然兩岸過往溝通不順暢，陸委會更應該拿出陸委會的高度，好好與地方政府合作，以和為貴來審核雙城論壇，藉此管道去更多對等溝通。如果陸委會連行之有年的溝通管道都把持不住，不禁令人懷疑它的功能。