陸委會有條件放行雙城論壇 李彥秀：鍋甩給北市府

陸委會有條件放行雙城論壇，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，但如果這段期間中共對台施壓情事惡化，台北市政府會配合中央政府決定，隨時延後活動。國民黨立委李彥秀表示，民進黨政府最惡質的是把責任甩鍋給台北市政府。

李彥秀表示，民進黨政府既沒擔當，更是卸責，之前放話「不排除喊停雙城論壇」，結果被美國軍方打臉「中共在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去演習一致，並不是非針對賴清德總統而來。」陸委會才開記者會宣布，不砍大陸訪問團人數，有條件同意雙城論壇續辦。

李彥秀質疑，陸委會說「如果中共軍事施壓惡化，北市府隨時要延後」，請問陸委會，施壓惡化的標準是什麼？船艦數量增加？還是時間增長？如果大陸代表團來台期間施壓惡化，台北市政府是否要立即停辦論壇？將大陸訪問團驅逐出境？

李彥秀批評，台北市政府只是舉辦論壇，希望兩岸能交流對話，陸委會以抽象的標準，要求北市府隨時要延後，造成論壇舉辦的困難，台北市政府既沒有情資，也沒有能力，判斷對岸軍事行動，民進黨政府推諉責任在前，挖坑惡意在後，既沒有擔當，更是赤裸裸的卸責。

國民黨立委賴士葆表示，陸委會明顯把兩岸和平的責任推給台北市政府，某種程度就是道德綁架台北市政府，表面上說同意雙城論壇繼續辦理，但如果中國大陸不停止在台周邊的軍事部署，台北市政府應該停止交流。亦即如果舉辦雙城論壇沒有辦法使大陸的軍事繞台部署減緩的話，責任要台北市政府來負。

賴士葆說，那老百姓會問那要中央政府的陸委會幹什麼的，現在執政的民進黨政府要負起兩岸和平氛圍的責任。

國民黨立委徐巧芯表示，陸委會的責任就是維持兩岸的和平與互動，如果成為刻意阻擋兩岸交流的高牆，那就沒有存在的必要性了。進來陸委會對大陸交流的作為進退失據，讓人感覺賴政府開始實施「兩岸交流類戒嚴」，令人遺憾。