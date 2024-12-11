有條件同意雙城論壇 陸委會：若中共軍事施壓惡化 北市府隨時延後

今年台北上海雙城論壇確定登場，但有但書。陸委會副主委梁文傑今（11）日下午宣布審查結果表示，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，讓台北市政府能繼續安排相關工作。但陸委會也和台北市政府溝通確認，如果這段期間中共對台施壓情事惡化，台北市政府會配合中央政府決定，隨時延後活動。

至於北市府提交的上海訪團102人名單是否已全數通過，可以來台？梁文傑表示，目前已通案同意陸方人士來台，北市府要補齊一些文件之後，才會發證。梁文傑表示，相信台北市政府會負起邀請單位責任，專心辦好與城市治理相關的活動，避免被對方用來做政治宣傳。

近日傳出政府不排除以中共持續對台軍事脅迫為由，喊停雙城論壇，使雙城論壇能否順利舉辦備受關注。陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會宣布，雙城論壇的審核已通過，但有附加條件。

本屆雙城論壇是市長蔣萬安上任後首次在台北舉辦，也是睽違六年再度於台北實體舉辦。根據規劃，主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，三個分論壇規畫友善交通、河川治理及人文城市。原預計上海副市長華源率團於16日來台參與市政行程，17日在晶華酒店辦論壇，當晚返回上海，訪團名單有102人。

雙城論壇是目前兩岸僅存極少數官方對話平台，自2010年起，台北與上海每年輪流舉辦雙城論壇及互訪，迄今已連續舉辦14屆、簽署45項議題合作備忘錄（MOU）。即便2020年至2022年疫情三年仍透過線上舉辦，交流未曾中斷。

不過，近日我國安部門連日示警共軍在台周邊的軍事行動，使得邁入第15屆的雙城論壇可否續辦受到矚目，傳出政府不排除以中共持續對台軍事脅迫為由，喊停雙城論壇。

陸委會原定今早通知北市府雙城論壇的審核結果，而陸委會按慣例將於周四（12日）下午召開例行記者會，但11日中午臨時通知將記者會提前至當日下午舉行。副主委梁文傑在會上公布此案的審核結果與政府的立場。

針對雙城論壇恐因軍演喊卡，台北市長蔣萬安11日上午表示，台海兵凶戰危，但越緊張越困難，越需要溝通交流，希望雙城能繼續辦下去。

行政院長卓榮泰則呼籲蔣市府借鏡馬辦陸生團活動帶來的風波，思考這對國內情勢是好是壞，並審慎評估。如果一定要辦理，也要在兩岸關係平緩的狀況下，對來訪的各位朋友，也要做很好的溝通跟有效管理，才能避免引起不必要的衝突。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午說，「希望論壇能夠順利圓滿」。對於是否因即將到來的雙城論壇，陸方近期對軍演「刻意低調」？朱鳳蓮僅回應是「沒有根據的猜測」。