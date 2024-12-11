朱立倫向綠營喊話 勿因意識形態延宕阻礙雙城論壇

台北市政府規劃17日舉辦雙城論壇，由中央審查中。國民黨主席朱立倫今天說，對於即將到來的台北上海雙城論壇，大家都準備好了，絕不希望民進黨再因意識形態，想透過各種小手段，讓雙城論壇受到任何延宕、阻礙。

2024年台北上海城市論壇17日登場，今年輪到台北市主辦，上海方將由上海市副市長華源帶隊出席，預計16日抵台。然而，有媒體報導，由於共軍近日動作頻頻，雙城論壇可能因此取消。陸委會昨天表示，政府對於各種情況都在掌握研析當中。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上說，比起兩岸交惡，兩岸交流是大家共同的期待，兩岸對話取代對抗，也是大家長期的堅持；全民都希望和平，和平就是展現善意，透過交流對話，像是國民黨副主席夏立言跟副秘書長江俊霆，就正在上海參加上海台協交接典禮。

朱立倫也說，日前馬英九基金會邀請中國大陸年輕學子來台，普遍受到年輕人歡迎，但過程中綠營不斷惡意攻擊，希望造成兩岸對立、對抗，實在讓人覺得非常遺憾。對於年輕人的交流，要以正面、正確態度看待，前總統馬英九18日將率學子到大陸參加青年交流活動，他對此表達最高祝福，謝謝馬英九的辛勞，希望年輕人透過交流讓兩岸更和平。

朱立倫表示，城市交流更是如此，2個月前，南投跟杭州的兩湖論壇，辦得非常成功，但在6、7月文化部跟陸委會也是存心刁難。對於12月17日即將到來的台北上海雙城論壇，大家都準備好了，相信台北市長蔣萬安與台北市，都希望透過與上海的城市交流，研討市政彼此觀摩。

朱立倫強調，絕對不希望民進黨再因意識形態，想透過各種小手段，造成兩岸重要的交流活動，尤其雙城論壇受到任何延宕、阻礙，希望雙城論壇辦得越成功越好，讓兩岸透過交流，降低緊張對立氣氛，這是國民黨共同的期待，再次呼籲民進黨政府不要耍小手段、不要透過各種方式的放話，阻礙、破壞兩岸交流。

此外，針對國民黨立委許宇甄提案修戒嚴法、立法院職權行使法，未來如果總統宣布戒嚴，需在24小時內提交立院議決，朱立倫說，相信這完全符合民意及民主潮流的作法，呼籲總統賴清德及民進黨立法院黨團，若知道前面做的是錯的，就跟國民黨一起用最快速度，立刻通過戒嚴法修正案。