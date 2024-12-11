軍演恐波及雙城論壇 朱立倫籲民進黨勿阻兩岸交流

預計下周登場的台北上海雙城論壇，傳出陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，不希望民進黨因意識形態耍小手段，阻礙兩岸交流。

朱立倫今在中常會指出，兩岸要交流不要交惡，要對話取代對抗，這是國民黨長期堅持的立場。副主席夏立言與副秘書長江俊霆正在上海參加台協交接典禮；馬英九基金會日前邀請年輕學子到台灣，普遍也受到很多年輕人的歡迎，過程中綠營不斷惡意攻擊、惡意扭曲，希望造成兩岸對立對抗，實在非常遺憾。