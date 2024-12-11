雙城論壇恐被卡 朱立倫籲民進黨勿耍小手段阻兩岸交流

台北上海雙城論壇預計下周登場，不過傳出陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡。國民黨主席朱立倫今天表示，不希望民進黨因意識形態耍小手段，或透過各種方式放話阻礙，甚至要破壞任何兩岸交流。

朱立倫今在中常會指出，兩岸要交流不要交惡，要對話取代對抗，這是國民黨長期堅持的立場。副主席夏立言與副秘書長江俊霆正在上海參加台協交接典禮；馬英九基金會日前邀請年輕學子到台灣，普遍也受到很多年輕人的歡迎，過程中綠營不斷惡意攻擊、惡意扭曲，希望造成兩岸對立對抗，實在非常遺憾。

朱立倫提到，前總統馬英九下周將率大九學堂的學子到大陸參加青年交流活動，國民黨表達最高的祝福，也謝謝馬英九的辛勞，希望年輕人透過交流，讓兩岸更和平、敵對氣氛降得更低，城市交流更是如此。

朱立倫說，兩個月前南投與杭州的兩湖論壇，透過雙方共同舉辦非常成功，可是在6、7月時，文化部與陸委會也是存心刁難。對於即將來臨的雙城論壇，大家都準備好了，相信台北市長蔣萬安與市府也希望與上海城市交流、研討、市政觀摩，絕對不希望民進黨因意識形態，想透過各種小手段，造成兩岸重要的交流活動受到任何延宕與阻礙。

朱立倫說，希望雙城論壇辦得愈成功愈好，讓兩岸透過交流，把緊張對立的氣氛降低，這是國民黨共同的期待。