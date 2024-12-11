共軍演影響雙城論壇 卓榮泰喊話蔣萬安：借鏡馬辦陸生風波

近來中共解放軍在台海周邊布局軍事演訓，傳陸委會不排除為此喊卡即將於下周舉辦的台北上海雙城論壇。行政院長卓榮泰今天指出，嚴正期待北京當局即刻停止不當且不必要的非理性行為，未來兩岸交流才能健康永續。他也呼籲蔣市府借鏡馬辦活動帶來的風波，思考這對國內情勢是好是壞，並審慎評估。

卓榮泰今天出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前接受媒體訪問。

他說，近日中國軍機、軍艦進行演訓，再次對印太地區、台海和平穩定造成威脅，不僅台灣關切，民主夥伴國家亦然；從軍演分布的圖形來看，包括日本、菲律賓的鄰近海域都在軍機、軍艦的環繞當中，他嚴正期待北京當局即刻停止不當且不必要的非理性行為，未來兩岸交流才能健康永續發展。

至於台北市政府即將舉辦雙城論壇，卓榮泰表示，建議台北市政府借鏡前幾天馬英九基金會辦活動（指陸生交流）帶來的社會討論，跟引起不同評價，思考「到底這樣對國內的各種情勢是好與壞，希望台北市政府能夠審慎評估」。

卓榮泰說，如果一定要辦理，也要在兩岸關係平緩的狀況下，對來訪的各位朋友，也要做很好的溝通跟有效管理，才能避免引起不必要的衝突。