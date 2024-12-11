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傳陸委會出手卡掉雙城論壇 李彥秀：不用自己嚇自己

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照片

台北雙城論壇傳出恐因中國大陸軍演，陸委會不排除出手喊停。國民黨立委李彥秀表示，台灣不需自己嚇自己，兩岸需要對話，而不是喊話。

今年台北上海雙城論壇預計17日登場，此案仍在政府審查階段。有知情人士透露，鑒於預定舉行的日期趨近，陸委會預定今天說明政府對此案的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，不排除喊停雙城論壇。嚴重者，可能影響整體兩岸交流。

李彥秀說，冷戰時期，美蘇衝突對抗最激烈的時候，雙方熱線從未間斷，也避免小誤解進一步惡化為無法收拾的大衝突。民進黨執政後，兩岸最大的問題就是缺乏政治互信，官方溝通管道完全中斷，面對深綠掣肘與威脅，賴清德猶如父子騎驢，進退維谷。

李彥秀指出，中共軍機軍艦侵擾，針對性極強的軍事演習，對兩岸關係和緩及善意堆疊沒有任何幫助，特別是川普就任前夕以及雙城論壇即將舉辦的敏感時刻，增添不必要的變數；另外，台灣應該也要展現更大的民主自信與包容，美軍官員已表示：「中國大陸在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去的其他大型演習一致，並非針對賴清德總統而來。」台灣也不需要自己嚇自己，「出口轉內銷」。

李彥秀提到，前總統蔡英文任內，對岸軍演、侵擾從未中斷，甚至還面對「搶邦交國」的挑戰，但是兩岸民間交流並未中斷，賴清德上任後，6月實行「禁團令」。賴清德才剛剛說「舉起拳頭不如張開雙手」，現在更威脅可能停辦雙城論壇」。她提醒，「兩岸需要善意，而不是敵意；兩岸需要對話，而不是喊話；兩岸需要交流，而不是交惡。」

雙城論壇

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