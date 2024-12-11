綠議員追問雙城論壇辦不辦 盧秀燕：超出台中市政範圍

台中市議員江肇國今天質詢市長盧秀燕，首都台北市長、國民黨的市長蔣萬安在中共強大武力威脅下辦論壇，與當年辦論壇「中共停止武力騷擾」的前提不符，江要盧說看法與建議。盧秀燕表示「超出台中市政範範，無法回答！」

台北上海雙城論壇將在17日在台北市登場，上海市副市長華源預計16日率隊抵台，但陸委會尚未審過來團名單，昨晚傳出陸委會恐因中共軍事威脅喊卡，台北市長蔣萬安盼續辦。

台中市議會今舉行市政總詢，民進黨議員江肇國詢問盧市長，中共強大武力正威脅台灣，且面臨1996年以來最大的演習，他問市長盧秀燕，是否對同黨的蔣萬安提出建議。盧秀燕表示，這已超過台中市政範圍，她無法回答。