陸委會恐對雙城論壇喊停？蔣萬安：希望維持兩岸溝通交流
台北市長蔣萬安今天出席113年台北市原住民長青學苑成果發表會。針對「雙城論壇」是否可能因中國近日的大規模軍事動作喊停，台北市長蔣萬安上午在先前受訪時表示希望維持兩岸溝通交流的「雙城論壇」能繼續舉辦。
原預計在本月17日登場台北、上海「雙城論壇」，由於近日共軍出現大規模軍事動作，「雙城論壇」恐會因此取消，台北市長蔣萬安今天上午出席「誠就永續獎」頒獎典禮時受訪時，表示過去這幾年其實很多國家認為台灣地區兵兇戰危，也認為這個區域是地緣政治的高危險區，也有很多國家試圖用對話來緩解這個區域的緊張情勢，而在這個形勢之下，雙城論壇是難能可貴、持續維持兩岸之間可以溝通交流的市政交流平台，所以我們非常珍惜，也希望能夠繼續辦下去。
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