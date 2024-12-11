雙城論壇恐因中共軍演喊卡 陳冠廷：別以恐懼代替對話

雙城論壇傳出恐因中共軍演，陸委會不排除喊停，外界擔憂兩岸是否因此全面停止交流。民進黨立委陳冠廷表示，「不要恐懼對話，更不要以恐懼代替對話」，更強調當前兩岸最需要的是理性溝通，而非升高緊張情勢的軍事威脅。

陳冠廷表示，希望兩岸不要走向全面停止交流的局面，也呼籲中國以交流取代針對性的軍事演習，兩岸關係應該朝向建設性的交流與對話方向發展，而非採取對抗性的軍事行動或言語攻擊。

陳冠廷認為，當前兩岸最需要的是理性溝通，而非升高緊張情勢的軍事威脅，該以交流代替針對性的軍演、以對話代替謾罵；他呼籲，中方應以更開放、更具建設性的態度來面對兩岸議題，透過良性互動促進雙方互信，避免採取可能導致區域不安的軍事行動。