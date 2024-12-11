陸委會恐對雙城論壇喊停？殷瑋質疑：為何用放話方式？

今年台北上海雙城論壇預計17日登場，昨天傳出陸委會預定今天說明政府對此案的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，不排除喊停雙城論壇。對此，北市府發言人殷瑋質疑，一個行之有年、已15年交流的正式官方對話論壇，這樣難能可貴的機制，陸委會卻要用放話方式來處理，「開大門、走大路」應該是更好的方式。

對於雙城可能停辦的訊息？殷瑋說，目前為止，沒有看到明確來自中央的訊息，看到都是放話類的訊息，其實平常大家對於台灣民主韌性有很多信心，碰到這樣的時刻，一個行之有年、15年交流的正式官方對話論壇，這樣難能可貴的機制，卻要用放話方式來處理，是不是應該要對台灣民主更有信心，對於交流更有自己的態度，開大門走大路應該是更好的方式。

殷瑋表示，上海團102人的名單，一切都照著過去慣例、依照程序及法規報中央核准，目前還沒看到中央正式的回覆，媒體報導今天陸委會會開會，如果有接到確定消息，會對外公布說明。不過因為目前都還是處於比較像是放話的訊息狀態，一切還是等到正式中央訊息出來後，再做明確的回答。

媒體也問，雙城論壇若實體辦不了，是否改視訊，也是選項？殷瑋說，據他了解，目前沒有到這個討論，媒體也問，軍演跟雙城有關？他說，這問題應該問中央。

至於有沒有最壞打算？或相關備案？或陸委會可能更動名單？殷瑋指出，當然都會做必要沙盤推演，但市府真正要表達的態度是，這是個機制這麼多年了，希望有一致標準看待，希望各界都體認到，越困難越需要溝通。

他也說，現在訊息非常不一致，到底中央如何決定，目前還不知道，但關鍵是無論是以「加條件方式，或是擋論壇方式」目前都沒有接到訊息，但希望這個有歷史的交流機制，能夠持續維繫住，兩岸間官方的對話非常重要；媒體也問，若今天市府還沒有收到陸委會回函，會不會主動詢問最新進度？殷瑋也說，必要的溝通都會來做