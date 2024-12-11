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陸委會恐對雙城論壇喊停？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
針對陸委會恐對雙城論壇喊停，台北市長蔣萬安上午受訪。記者楊正海／攝影
針對陸委會恐對雙城論壇喊停，台北市長蔣萬安上午受訪。記者楊正海／攝影

今年台北上海雙城論壇預計17日登場，陸委會預定今天說明政府對此案的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，不排除喊停雙城論壇。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，台海兵凶戰危，也有很多國家試圖用對話緩解這個區域的緊張情勢，持續維持兩岸之間可以溝通交流的市政交流平台，他希望雙城論壇能繼續辦下去。

蔣萬安指出，去年雙城論壇是他上任後第一次舉辦，也帶領超過百人的市府團隊、專家學者一起到上海，也很順利進行市政交流，今年換北市府當主人，上海團也有102位包括上海市府團隊、媒體、還有產業，當然還有專家學者，北市很希望這次上海團能夠順利來台北，進行市政交流。

蔣萬安說，過去這段期間，大家也很清楚，許多國家認為這個區域兵兇戰危，也認為這地方是地緣政治高危險區，但是雙城論壇難能可貴，是兩岸之間僅存的溝通交流平台之一，北市府很希望雙城論壇能繼續辦下去，他一直強調越緊張越困難的時候，越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好，所以應該要對台灣民主韌性有信心，對於雙城務實交流期待，所以北市府希望雙城能繼續辦下去。

媒體追問，對於共機艦擾台，會不會擔心陸委會用兩岸情勢緊繃為理由，希望喊卡雙城？會擔心嗎？蔣萬安指出，過去這幾年其實很多國家認為台灣兵兇戰危，也認為這個區域是地緣政治高危險區，也有很多國家試圖用對話緩解這個區域的緊張情勢，在這個形勢之下，雙城難能可貴，持續維持兩岸之間可以溝通交流的市政交流平台，北市府非常珍惜、也希望能繼續辦下去。

雙城論壇

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