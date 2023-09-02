蔣萬安上海行 藍綠白打分數

台北市長蔣萬安結束上海雙城論壇3天2夜之旅，藍綠白陣營打幾分？隨行的國民黨北市議員秦慧珠打上超過90分，蔣年輕形象走出與歷任市長不同的路。民眾黨議員陳宥丞認為「量化分數很難評」，但要提供三項備忘錄執行方案，民進黨議員簡舒培則批，毫無表達台灣人對文攻武嚇的憤怒，「市長自己打分數」。

隨行出訪的秦慧珠認為，蔣萬安年輕形象走出與前任市長柯文哲、郝龍斌不同的路，凡參訪上海夜經濟、社會住宅打籃球、參訪長照中心和老奶奶寫毛筆，也和年輕人騎腳踏車，短短3天下來，大街小巷甚至網路都打開了知名度，連15秒的短影音都有上百萬點閱，外溢效果也讓更多人認識台北市。

她說，蔣萬安與上海市長龔正的閉門會談，議題擴及動物園兩岸交流，也提及中南部農民對兩岸蔬果開放期待、雙方觀光交流，這正是代表台灣民間渴望政府與對岸加強溝通。

至於外界批蔣萬安沒有提到中華民國。秦慧珠認為，談話中提到國防部前部長俞大維、國軍「這都是國民黨軍隊」，雖然沒有講中華民國，卻有國軍的概念。

隨行的陳宥丞說，此趟跟過往無特別差異，台灣人沒有太大感受，雙城論壇是1場市政交流，三項MOU的內容和如何落實，市府應該對議會主動說明，過去歷任市長42項基礎很好，蔣市府三項要趕緊提供執行方案和期程規畫，不要留於1夜煙火。

簡舒培則批，龔正在論壇致詞中不斷吃台灣人豆腐，蔣萬安毫無表達出台灣人對文攻武嚇不埋單，甚至憤怒的心聲，蔣在參選市長之時，誓言中共不再擾台才會舉辦雙城論壇，雙方不矮化、對等尊嚴，如今這次行程多了共機伴飛、共艦擾台，很遺憾不見蔣適時表達抗議，甚至有點畏懼中共壓力。