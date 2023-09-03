台北人居住正義在此實現？上海社宅如何驚艷蔣萬安？

台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，期間撥空參觀上海保障性租貸房「城開·莘社區」，裡頭不僅有職業級球場、商務中心，甚至還有毛小孩專用的公園，讓整個參訪團驚呼連連。此外租金在當地相對低廉。上海能實現台北年輕人也渴望的居住正義？

蔣萬安赴上海參加雙城論壇，30日參觀了當地社會住宅。許多特色讓他相當驚艷。

台灣近年來相當重視居住正義，尤其是首都台北租金與房價高居不下，逼著許多北漂年輕人改選擇桃園。也因此台北的社宅進度更是受到各界矚目，蔣萬安先前在施政報告中已立下目標，希望在第一任期至115年為止，能推動7000餘戶社會住宅。

為了讓社宅品質更加提升，蔣萬安特地來到「城開·莘社區」考察，這也是上海推出保障性租賃住房制度後，第一批上路的專案，也是閔行區首批掛牌的「人才公寓」，跟北市公宅相比，他的對象更以年輕人、社會新鮮人為主。

「城開·莘社區」是上海推出保障性租賃住房制度後第一批上路的專案，對象以年輕人、社會新鮮人為主。遠見記者黃菁慧／攝影

上海社宅月租約台幣一萬七，在當地相對低廉

來到「城開·莘社區」，除了一棟棟公寓外，也看到完善公共設施；上海市台辦介紹，「城開·莘社區」總建築面積約18.6萬平方公尺（約5.6萬坪），是一個集2562套公寓、綠地、商業於一體的租賃社區，地下停車位高達1200個，去年8月1號1樓正式啟用，今年3月28日起，2至6號樓也陸續開放。

房型部分，以30至50平方公尺（約9到15坪）一房為主力戶型，另外也有80平方公尺（24坪）雙鑰匙戶型，配合年輕人需求，打造了運動、文化、社交、萌寵四個空間。整體來說每月租金區間在4000元到7000元人民幣，約等於新台幣17,500元至30,600元間。在上海市中心公寓租金動輒上萬人民幣相較下，算是低廉。

配合年輕人需求，打造了運動、文化、社交、萌寵四個空間。圖為運動設施。遠見記者黃菁慧／攝影

不過，若根據北市府安心樂租網站提供的青年社會住宅租金資訊來比較，12坪套房型月租新台幣8,500元，台北仍較便宜，只是上海設施更勝一籌。

蔣萬安脫西裝秀球技，大讚內部設施

首先是高達3千餘坪的運動空間，有游泳、健身、足球、籃球、網球等多元專業運動設施。蔣萬安進到裡頭，馬上積極和北市議員陳宥丞、國民黨台北市議員耿葳切磋球技，最後蔣萬安略勝一籌。接著又到健身房體驗胸推機。

蔣萬安進到運動空間，馬上和隨行人員切磋球技。遠見記者黃菁慧／攝影

蔣萬安坦言，保租房跟北市規劃的社宅非常類似，但上海市整體規劃與設施又更完善，特別是籃球場還是CBA（大陸職業籃球）等級，另外還有八人制足球場，設施應有盡有。

人才公寓是全球趨勢，增加競爭力

此外社區還另外三個空間，包括萌寵空間，除了有單獨的寵物公寓，還有一個600平米的寵物公園及寵物托兒所；接著是文化空間，規劃在社區中央設置一個U BOX白箱藝術空間，提供大家創作；最後是社交空間，除了有商業中心提供有各式餐飲、生活零售等配套服務。

現階段，人才公寓是培育人才的重要建設，也是全球的新趨勢，主因是現代人工作調動機率很高，假設一名員工原先在深圳，隔幾年被調到其他分公司如上海，若是有自己的房子，很可能會因此限制了移動，有了這種人才公寓，就可以解決這樣的困擾。

上海市台辦透露，目前莘社區開放入住以來，裡頭一共有12位台灣人入住，入住的資格審核跟大陸民眾相同，只需滿足兩個條件，首先是簽約的人在上海有工作，另一個是在該行政區無置產，或是有置產但住房面積在15㎡（約4.5坪）以下，算是非常寬鬆。

隨著時代演變，台灣社宅在未來，或許可參考上海人才公寓的模式，滿足大喊買房難的年輕上班族夢想，就看蔣萬安回台北如何借鏡。

（本文出自2023.08.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）