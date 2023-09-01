蔣萬安赴上海雙城論壇 連兩日聲量破萬原因揭曉

image source：FB／蔣萬安

文／陳宣懿

2023上海雙城論壇30日登場，台北市長蔣萬安約6分半鐘的致詞，五度提到「雙城好、兩岸好」，還引用唐詩比喻兩岸關係恰如「江河行舟」，不該「過盡千帆皆不是」，須克服彼此的分歧，創造可以對話的空間，在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話、共享的價值。對此，民進黨立院黨團31日表示，蔣萬安競選時談到雙城論壇是否舉辦的前提是「中共不再擾台」，但雙城論壇舉行時，共機變本加厲擾台，跟他過去對市民的承諾似乎相違背。

蔣萬安參訪洋山深水港 「簽署3項MOU、與龔正自拍」引關注

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/24~2023/08/30 ）統計調查，蔣萬安近一週網路聲量最高點出現在8月30日，共1萬754筆聲量。當天蔣萬安於雙城論壇開幕式致詞，台北與上海雙方簽署3項合作備忘錄（MOU），包括「減碳永續」、「會展產業」及「羽球運動」等項目。此外，蔣萬安還在臉書分享與上海市長龔正的自拍照，引起不少網友討論，「雙城好！兩岸好！持續對話溝通」、「蔣市長加油」。

聲量第二高點出現在8月29日，共1萬364筆聲量。當日蔣萬安率團前往上海參加雙城論壇，落地後首站參訪洋山深水港。該港每年達到4700萬貨櫃吞吐量，號稱全球最大自動化無人貨櫃碼頭。至於聲量第三高點出現在8月28日，共2,586筆聲量。對於郭台銘宣布參選總統，蔣萬安表態力挺侯友宜，並引用國父對聯「安危他日終須仗，甘苦來時要共嚐」，貼文最後強調：「一起拚、一起改變，重返執政，不會太遠。」

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

蔣萬安近三日熱門關鍵字 「深水港、雙城論壇、龔正」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/28～2023/08/30）統計調查，蔣萬安近三日的網路熱門關鍵字，包含出訪上海市相關字詞「洋山、深水港、雙城論壇、龔正」等。蔣萬安飛抵上海後，除了參訪洋山深水港，還與上海市長龔正等市府高層會面。

另外，蔣萬安出訪上海化身台北市觀光大使，於上海知名景點豫園小吃街吃美食之餘，不忘邀請周遭圍觀民眾「來台北玩」。不少當地民眾看到蔣萬安一行人，紛紛拿起手機狂拍，高喊「市長好帥」，甚至還有人誤以為蔣萬安是明星。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月24日至2023年08月30日。